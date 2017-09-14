Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddiaları) Bu, siyasi bir davadır. Siyasal hedefleri de olan bir davadır. FETÖ'nün, Türkiye'de görmeyi başaramadığı hesabı ABD yargısı üzerinden gördürme çabasıdır. Onun için biz Amerikalı dostlarımızı bu konuda uyardık."