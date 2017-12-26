Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(696 Sayılı Khk'nın 121. Maddesiyle İlgili...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Ortada bir suç yok, olmayan bir suçun affı da söz konusu değildir. Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir. Darbe severlerdir bunlar. Darbecileri 'niye başarısız oldun' diye itham edenlerdir."