Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(696 Sayılı Khk'nın 121. Maddesiyle İlgili...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Kim ki bu düzenlemeyi 15 Temmuz, 16 Temmuz'dan sonraki süreyi de kapsıyor diye yorumluyorsa, çok net söylüyorum, bu maddeleri ya doğru dürüst okumamıştır, 'yok arkadaş ben bu maddeleri okudum hem de dikkatle okudum' diyorsa o zaman okuduğunu anlamıyordur."