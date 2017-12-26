Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(696 Sayılı Khk'nın 121. Maddesiyle İlgili...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Bu düzenleme 15 Temmuz'dan öncesini kesinlikle kapsamadığı gibi, 16 Temmuz'dan sonrasını da kapsayan bir düzenleme değildir."