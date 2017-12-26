Hükümet, Sivillere Getirilen Yargı Muafiyetiyle İlgili Tartışmalara Noktayı Koydu: Yeni Düzenlemeye Gerek Yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "Bunu okuduğunu anlamamak olarak değerlendirmezsek, kötü niyetli bir yorumdan başka hiçbir şey değildir." diyerek sert tepki gösterdi.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"O gece sadece vatandaşlarımız darbe teşebbüüsünü engellemedi. 668 sayılı KHK'da polis ve askerlerimiz için bir muafiyet getirildi.

Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaaydı. meşru müdafaa suç değildir. O günlerde bu konuda bir ihtiyaç olabilir. Endişe eden olabilir diye bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlarımız için yapılmadı. 15 Temmuz demokrasi destanını yazan şehit ve gazilerimize de sorumsuzluk hali öngörülmektedir. Olay tamamen bununla ilgilidir. 668 sayılı KHK'da getirilen kural bu maddenin birinci fıkrasını oluşturuyor. Yeni madde ile getirdiğimiz kural ikinci fıkrasını oluşturuyor. Bunlar birlikte değerlendirilmeli.

"15 TEMMUZ ÖNCESİ VE 16 TEMMUZ SONRASINI KAPSIYOR"

Eylemleri bastıranlardan bahsediliyor. Yasa 15 Temmuz'u darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor. Bu yeni düzenlemede buradaki hükmün aynısını tekrar ediyor. Yasa darbeye karşı mücadele edenleri kapsıyor. Başka bir anlam ifade etmiyor.

Bu okuduğunu anlamama veya anlama zorluğu olarak değerlendirmezsek kötü niyetli bir yorumdur. Darbe teşebbüsü ya da devamı niteliğindeki eylemlerden bahsediliyor. Devamı niteliğindeki eylemler de terör eylemleri olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki sonrasını kapsıyor diye yorumluyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır.

"OKUDUĞUMU İYİ ANLIYORUM DİYORSA ART NİYETLİDİR"

Okuduğumu iyi anladım diyorsa art niyetli yorum yapıyordur. CHP'nin yorumları art niyetli yorumlar. Darbenin bastırılmasından sonraki süreci kapsamıyor. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Bundan sonraki olayları düzenlemiyor. Geçmişe dönük hukuka uygunluk düzenlemesidir. Devlet çete kuruyor demek ne demek, bu devlete hakarettir. Bunu söyleyenler darbe karşısında sokağa çıkanlara ne demek istiyorlar?

Türkiye'de bundan sonra kimse darbe yapamaz. Bir darbe teşebbüsü olduğunda bu millet dersini verecektir. Eleştirenler vatandaşı korkutuyor. Büyük bir kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız.

"YENİ BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ YOK"

Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan hiçbir şey yok. Metinde bir eksiklik olur, giderirsiniz. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yoktur. Güneş gibi ortada her şey. 668 sayılı KHK'daki fıkrayla birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların art niyetli ve çarpıtma olduğu görülecektir. Bu düzenleme kesinlikle muğlak değil nettir ve açıktır. Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur.

Örtülü af demek şehitlerimize hakarettir. 15 Temmuz kahramanları bir suç işlemediler. 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa CHP bunu açıklamalı. Ortada bir suç mu var. Olmayan bir suçun affı olmaz. Buna af diyenler darbenin başarısızlığına üzülenlendir."

"SOKAĞA ÇIKAN VATANDAŞLARIMIZI KİMSE SUÇLU İLAN EDEMEZ"

Darbecilere karşı mücadele eden demokrasiyi koruyan bir düzenleme yapıyoruz. Hukuka uygunluk nedeni olarak tanzim ediyoruz. Bu düzenleme olmasa dahi 15 Temmuz'u engellemek için sokağa çıkan vatandaşlarımızı kimse suçlu ilan edemez. Hiçbir savcı da soruşturma başlatmayı aklından geçirmez.

Peki neden getirdik biz bunu. FETÖ'nün bazı teröristleri ve sözcülüğünü yapan CHP, darbeyi engelleyen kahramanlar üzerinden onları tehdit eden açıklamaları oldu. 'Bunlar yargılanacaklar. Gazilere yönelik tehditleri oldu. 15 Temmuz'u engellemek için meydanlara çıkmış insanları kamu malına zarar vermekle suçladılar. Bu kahramanlara soruşturma mı açılacak? Olacak iş mi bu? Herkes ne düşünüyorsa açık açık söylemeli. FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuluyor. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın yapacağı eylemleri kapsamamaktadır.

"OHAL DEVAM ETTİĞİ SÜRECE HÜKÜMET KHK ÇIKARABİLİR"

KHK çıkarma yetkisini anayasa hükümete vermektedir. Hükümet KHK'yı dilediği zaman çıkarma yetkisine sahiptir. Kararnamenin zamanı yoktur. OHAL devam ettiği sürece hükümet KHK çıkarabilir."

SİLİVE YARGI MUAFİYETİ POLEMİĞİ

696 sayılı KHK'da "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı.

Gelen yoğun tepkilere yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlemenin sadece 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsadığını söylemişti.