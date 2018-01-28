Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: (3)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kendilerini 'savaş karşıtı', 'insan sevici' olarak şimdi ilan eden bu Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimlerinin bu terör örgütlerinin aleyhine bugüne kadar bir tane açıklamaları var mı?" diye sordu.

Bozdağ, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) "savaşa hayır" şeklindeki açıklamaları hatırlatılan Bozdağ, TMMOB ve TTB yönetimlerini, milletini, bayrağını, vatanını, devletini seven tabiplerin, mühendislerin ve mimarların temsilcisi olarak görmediğini belirtti.

Bozdağ, TMMOB ve TTB'nin yaptığı bütün açıklamaların Türkiye'nin aleyhine ve terör örgütlerinin lehine olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin terörle ve teröristlerle mücadele ettiğinin altını çizdi.

Türkiye'ye düşmanlık eden PKK, DHKP-C ve diğer terör örgütlerinin bu zamana kadar yaptıkları eylemleri hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kendilerini 'savaş karşıtı', 'insan sevici' olarak şimdi ilan eden bu Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimlerinin bu terör örgütlerinin aleyhine bugüne kadar bir tane açıklamaları var mı? Merasim Sokak'ta bir sürü insan öldü, Tandoğan'da bir sürü insan öldü. Milli Eğitim Bakanlığının orada, otobüs durağında bir sürü insanımız öldü. Hendek teröründe bir sürü insanımız öldü. Bu Tabipler Birliği yönetimi ve Mühendis Mimar Odaları Birliği yönetimi, bu terör örgütlerini kınayan bir açıklamanın altına imza attılar mı? Aybüke öğretmeni şehit etti teröristler. Soruyorum, bu kendilerini barışçı ilan eden beylere, Aybüke öğretmen için bir damla göz yaşı döküp onu şehit eden eli kanlı katillere 'Ne yapıyorsunuz?' dediniz mi? Hendek terörü oldu. Pek çok insan yerinden yurdundan edildi. Hendeği kazan, tuzaklayan, sivilleri masumları yerinden yurdundan eden, her şeyini eline alan bu teröristlere, kan emici teröristlere 'Siz ne yapıyorsunuz? Bu ülke bizim. Neden sokakları tuzaklıyorsunuz, hendek kazıyorsunuz, silah atıyorsunuz, bu kadar insanı öldürüyorsunuz? Bu yaptığınız insan yaşamına ve insana düşmanlıktır, insanlık suçudur.' dedi mi? demedi."

"TTB ve TMMOB yönetimleri teröristlerin imdadına koşuyor"

Bozdağ, TTB ve TMMOB yönetimlerinin, terör örgütünün dara ve zora düştüğü zamanlarda hemen "savaş istemiyoruz, barış istiyoruz, huzur istiyoruz, güvenlik istiyoruz" dediğini belirterek, "Hepimiz bunu istiyoruz. Sen bu dediklerini bu terörist alçaklara niye söylemiyorsun? Bu terör örgütlerine niye söylemiyorsun da devlete söylüyorsun?" diye konuştu.

TTB ve TMMOB yönetimlerinin, Afrin'e harekat başladığı ve teröristler etkisiz hale getirildiği için açıklamalarıyla teröristlerin imdadına koştuğunu ifade eden Bozdağ, "Türkiye'ye değil, teröristlere yardım ediyorlar ve onların dardan ve zordan kurtarılması için Türkiye'nin aleyhine çalışma yürütüyorlar. Buna terörist seviciliği denmez de ne denir?" diye sordu.

Bozdağ, TTB ile TMMOB'ye yasa gereği üye olan tabip, mühendis ve mimarları temsil etmediğini dile getirerek, bu birliklerin yaptıkları eylemlerle, isimlerindeki Türk kelimesine de en büyük saygısızlığı yaptığını bildirdi.

"Terör örgütleri Kürtleri temsil etmiyor"

Batılı yayın organlarında YPG/PKK ayrımı yapılmadan yayınlanan "Türkiye Suriye Kürtlerine savaş açtı" şeklindeki haberlere ilişkin yorumları sorulan Bozdağ, bu durumun Türkiye'ye yönelik iftira ve algı operasyonu olduğunu söyledi.

Bozdağ, Türkiye'nin, bölgede yaşayan Kürtler darda ve zorda olduklarında her zaman yardım eli uzattığını vurgulayarak, Halepçe'de Kürtlere karşı kimyasal silah kullanıldığında ve katliam olduğunda oradan kaçan binlerce Kürt'e Türkiye'nin kucak açtığını hatırlattı.

Kobani'de, Suriye'de çatışmalar sırasında dara ve zora düşen Kütlere yine Türkiye'nin kucak açtığını anımsatan Bozdağ, "Türkiye'de 3,5 milyon Suriye'den göçle gelen misafirimiz var. Bunun yaklaşık 370 bini Kürt kardeşlerimizden oluşuyor. Onları ölümden kurtaran, onlara kucağını açan, sıcak yuvasını ve aşını paylaşan Türkiye'dir. Dolayısıyla bir defa bu kara propaganda yapanlar Kürtleri Türkiye'nin karşısına dikmek için yapıyorlar." dedi.

Bozdağ, terör örgütlerinin, Kürtleri temsil etmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu 'Kürtlere karşı mücadele yapıyor' diyenler, terör örgütlerini Kürtlerin temsilcisi olarak kabul edenlerdir. Bir defa bunu ayırmak lazım. Bunlar teröristleri temsil ediyor. Örgüt üyesi teröristlerin sadece temsilcileridir. Orada onlara biat etmeyen Kürtlerin mallarına el koydular, çocuklarını ellerinden aldılar. Bir kısmını infaz ettiler. Öbürlerini de Türkiye'ye sürdüler. Şu anda bölgedeki Kürtler de Türk ordusunun bölgeye gelmesinden mutludurlar çünkü terör örgütünün baskısından ve zulmünden kurtulma umutları ortaya çıkmıştır."

(Sürecek)