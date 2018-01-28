Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: (2)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kimse Türkiye'den, Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasını görmezden gelmesini isteyemez, bunu içine sindirmesini, sineye çekmesini bekleyemez. Hiçbir egemen devlet kendi egemenliğine karşı mücadele eden terör örgütünün devletleşmesine rıza gösteremez. Türkiye de buna rıza göstermeyecektir. Bunu ABD'nin ve herkesin anlaması lazım. Türkiye blöf yapmıyor." dedi.

Bozdağ, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz' şeklinde açıklaması oldu. Bölgede 2 bin civarında ABD askerinin olduğunu biliyoruz. Bu kararlılık karşısında Türkiye ile ABD askerinin karşı karşıya gelme riski var mı?" sorusu üzerine Bozdağ, Türkiye'nin de ABD ile karşı karşıya gelmek istemeyeceğini belirtti.

"Eminim ki ABD de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemez. Biz Türkiye olarak ABD ile karşı karşıya gelmemek için elimizden gelenin bir fazlasını yapıyoruz. Bugüne kadar ABD yönetimini hiç aldatmadık." diyen Bozdağ, ABD yönetimine her şeyi çok net söylediklerini vurguladı.

"Bütün dostlarımıza 'dost gibi davranın' diyoruz"

ABD yönetimine, "Şunu yaparsanız, bunu yapacağız. Buralarda dediğiniz değişiklikler olmazsa Fırat'ın doğusuna, Münbiç'e geleceğiz, buraları temizleyeceğiz' dediklerini anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bunu sadece ABD'ye değil Türkiye ve dünya kamuoyuna da söylüyoruz. Türkiye niyetlerini gizlemiyor. Aleni şekilde kartlarını açıyor, ne yapacağını herkese net söylüyor. Burada bizden daha çok ABD'nin dikkat etmesi lazım. Bizimle karşı karşıya gelmemek için. Şunu yapması lazım ABD'nin. Arazideki bütün adamlarına 'Türk askeri ile karşı karşıya gelmemek için dikkat edin, silahları vermeyin, verilen silahları toplayın, eğitim, donatım, yönetim yapmayın, araziden çekilin' demesi lazım. Eğer ABD askerleri PKK'nın giydiği kıyafetleri giyer onlarla beraber Türk askerine karşı mücadele içine girerse o zaman hangisi ABD'li hangisi PKK'lı ayrımı yapmasını kimse bizden beklememelidir. Böyle bir durumda tartışmasız hedef olurlar. Kimse Türkiye'den, Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasını görmezden gelmesini isteyemez, bunun içine sindirmesini, sineye çekmesini bekleyemez. Hiçbir egemen devlet kendi egemenliğine karşı mücadele eden terör örgütünün devletleşmesine rıza gösteremez. Türkiye de buna rıza göstermeyecektir. Bunu ABD'nin ve herkesin anlaması lazım. Türkiye blöf yapmıyor. Çok net bir şekilde Türkiye bu konuda kararlılığını icraatıyla ortaya koyuyor. Biz onun için bütün dostlarımıza 'dost gibi davranın' diyoruz."

Bozdağ, "Afrin dışında, Münbiç civarında hendek kazan bazı YPG'lilerin hava harekatlarında vurulduğu haberleri geliyor. Bunları teyit ediyor musunuz?" sorusu üzerine, şu anda TSK'nin Afrin bölgesine odaklandığını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama çerçevesinde devam ettiğine dikkati çeken Bozdağ, "Bu bölge terörden arındırıldıktan sonra ve bölge halkına tehdit olmaktan çıkarıldıktan sonra onlar kademe kademe gelecek. Diyelim ki Münbiç'ten veya başka bir yerden Türkiye'ye herhangi bir saldırı olursa elbette bunun karşılığını biz anında hem de misliyle veririz." diye konuştu.

" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme oldu. ABD'liler bu görüşmenin içeriğiyle ilgili başka bir şey söyledi. Ankara'dan gelen yansımalar farklıydı. Görüşmenin içeriğini biliyor musunuz. Gergin bir görüşme mi oldu?" sorusu üzerine Bozdağ, görüşme sırasında Erdoğan'ın yanında olmadığını ama görüşmeye dair bilgisinin olduğunu aktardı.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile bundan önceki görüşmelerinde Türkiye'nin tezlerini nasıl dile getirdiyse son görüşmede de çok net bir şekilde bunları dile getirdiğini ifade etti.

"Bazı çevreler, 'Trump sinirlendi, görüşme gergin geçti, Erdoğan savunmada kaldı' yorumları yapıyor. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Bozdağ, "Bunların hepsi Türkiye'nin aleyhine algı oluşturmak için. Sayın Cumhurbaşkanımızı tanıyan herkes Cumhurbaşkanımızın lafını esirgemediğini, millet ve devlet hukuku söz konusu olduğu zaman nasıl bir tutum takındığı herkesin bilir. Bunu söyleyenler Cumhurbaşkanımızı hayatta tanımamış demektir. Tanısalar Cumhurbaşkanımızın böylesi bir şeye izin vermeyeceğini en iyi onlar bilir. Cumhurbaşkanımızın milletimizin onurunu, haysiyetini koruma konusundaki kararlılığını ben kimseyle tartışmam. Bunu birisi tartışıyorsa o Cumhurbaşkanımızı tanımıyor veya Cumhurbaşkanımızı karalamak istiyor demektir." dedi.

"Bizim için Beyaz Saray önemli ama..."

Bekir Bozdağ, telefon görüşmesinde, Türkiye'nin görüşlerinin aktarıldığını, ABD'den beklentilerin ifade edildiğini ve bugüne kadar ABD'nin verdiği sözlerin hatırlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"ABD'nin, yaptığı açıklamayla, konuşulmayan konuları konuşulmuş gibi takdim ettiğini gördük. Sonra da Cumhurbaşkanlığı 'bunlar konuşulmadı' diye bir açıklama yaptı. Telefon görüşmelerinde iki devlet başkanı konuşuyorsa taraflar yapılacak açıklamaları görür. Birbirini tekzip eden açıklamalar değil teyit eden açıklamalar olur. Türkiye'nin yaptığı ile ABD'nin yaptığı çok farklı. Az önce de söyledim. Karşınızda birden fazla ABD var. Bir konuda Pentagon ayrı, Dışişleri ayrı bir şey söylüyor. bizim de kafamız karışıyor. Hangisine göre bir şeyler yapacağız. Bizim için Beyaz Saray önemli ama bakıyorsunuz Trump bir şey söylüyor diğerleri Trump'ın söylediklerini teville başkalaştıran açıklamalar yapıyorlar. O zaman da uyum sorunu çıkıyor. Türkiye'nin söylediği, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bakanlarımızın, kurumlarımızın söylediği hep aynıdır. Biz aynı şeyleri söylüyoruz. Karşımızdakilerden, söylediklerini davranışlarıyla tekzip etmemelerini bekliyoruz."

(Sürecek)