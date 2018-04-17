Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Avrupa Birliğine Tam Üyelik Türkiye İçin Değişmemiş...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: " Avrupa Birliğine tam üyelik Türkiye için değişmemiş bir hedeftir. Ancak maalesef Türkiye ile aynı ekonomik şartları, aynı siyasi ve hukuki şartları taşımayan, Türkiye'den çok geri olan pek çok ülkeyi Avrupa Birliği'ne tam üye yaptıkları halde ısrarla Türkiye'ye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar."