Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te Türkiye, nükleer enerji kullanan ülkeler arasına girecek." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye için tarihi bir gün olduğunu belirten Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Akkuyu NGS'nin temelini birlikte attıklarını hatırlattı.

Projeyi "Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi" olarak nitelendiren Bozdağ, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te Türkiye, nükleer enerji kullanan ülkeler arasına girecektir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye girdiğinde, Türkiye'nin enerji tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacaktır. 100'üncü yılında Cumhuriyetimiz, bu büyük eserle taçlandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, projeye ilişkin, "Türkiye'nin pek çok yatırım ve eseri gibi ülkemizin yarım asırlık hayali olan Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu. Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım." sözlerini hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Nükleer enerjiye Türkiye'yi kavuşturma rüyasını yarım asır sonra gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Zira Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, dirayeti, kararlılığı ve cesareti olmasaydı Türkiye bu hayali gerçekleştiremezdi. Ayrıca TBMM'ye, Başbakanımız ve hükümetimize ve özellikle bu projeyi hayata getirmek için büyük bir gayret ortaya koyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."