Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Çiftlik Bank Soruşturması) Mehmet Aydın İsimli...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Çiftlik Bank Soruşturması) Mehmet Aydın İsimli...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Çiftlik Bank Soruşturması) Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ:

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Çiftlik Bank Soruşturması) Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır."

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