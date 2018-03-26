Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Terör Örgütünün Sincar'dan Çekildiği İzlenimini...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlenimini uyandırmak için farklı üniforma, flama veya bayrak adında bez parçalarının altına veya başka bir isim altına gizlenerek bölgede varlığını devam ettirmesini de Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir."