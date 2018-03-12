Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "(Almanya'da camilere ve Türklere karşı yapılan saldırılar) Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."