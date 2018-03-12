Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu) Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar."