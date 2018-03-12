Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu) Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir."