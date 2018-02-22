Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Seçim İttifakı Teklifi) Doğu ve Güneydoğu...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Seçim ittifakı teklifi) Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hepimiz biliyoruz ki PKK terör örgütü, kendi uzantısı olan siyasi partinin oy almasını sağlamak için çok büyük baskı yapıyor, tehdit yapıyor. Bu noktada sandık güvenliğini sağlama bakımından, esasında vatandaşımızın oyunun özgür iradesine uygun bir şekilde sandığa yansımasını temin etmek bakımından, vatandaşımızın iradesi üzerinde baskı kurmak isteyenlerin bu baskısını tamamen ortadan kaldırmaya dönüktür."