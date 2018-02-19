Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: " Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar."