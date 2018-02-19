Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Suriye Rejiminin Pyd/ypg Terör Örgütlerini Müdafaa...
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Suriye Rejiminin Pyd/ypg Terör Örgütlerini Müdafaa...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar."

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ:

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: " Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar."

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