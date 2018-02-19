Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Zeytin Dalı Harekatı) Bugün Saat 13.00 İtibarıyla...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "( Zeytin Dalı Harekatı) Bugün saat 13.00 itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 651'dir. Bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele kararlı şekilde devam edecektir."