Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Kilis İlinin Tamamı İçin, 31 Aralık 2017...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Kilis ilinin tamamı için, 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Aynı şekilde Hatay ili, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerin de Ocak ayı içine denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi hem sigorta primlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar verilmiştir. "