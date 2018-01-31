Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türkiye ile ABD Karşı Karşıya Elbette Gelmemelidir.
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türkiye ile ABD Karşı Karşıya Elbette Gelmemelidir.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türkiye ile ABD karşı karşıya elbette gelmemelidir.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ:

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: " Türkiye ile ABD karşı karşıya elbette gelmemelidir. Biz 'gelmesin' diye uğraşıyoruz ama bu sadece Türkiye'nin uğraşıyla olacak bir iş değil. Aynı şekilde ABD'nin de arazideki görevlilerini, Türkiye ile karşı karşıya gelmemeleri konusunda uyarması ve onların da Türkiye ile karşı karşıya gelmemeye özen göstermesi gerekir."

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