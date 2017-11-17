Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütünün İl Genelinde 27...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Şırnak'ta bölücü terör örgütünün il genelinde 27 camiyi yıktığını, 70 camiye de hasar verdiğini belirterek, "Kim yaptı bunları, Allah'ını tanımayan, tanıyorsa bile onun emirlerine uymayan, onun evine göz diken, orada terör yapanlar. Ancak şeytanı memnun ederler. Başka kimsenin rızasını kazanamazlar. Mabetlerimize kimin eli uzanırsa o eli kırmak hepimizin namus borcudur, şeref borcudur." dedi.