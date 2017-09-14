Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Türkiye-Almanya İlişkileri) Türkiye'nin Bu Kadar...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Türkiye-Almanya ilişkileri) Türkiye'nin bu kadar malzeme yapılması, oralarda yaşayan vatandaşlarımıza, Türkiye ile ilişkilerin sağlıklı seyrine gerçekten büyük zararlar veriyor. Biz bunu gördük. Halbuki bekleriz ki siyasi seçimlerde kendi halklarının iktidardan beklentilerine nasıl cevap vereceklerini, ülkelerinin iç sorunlarını, uluslararası sorunlarını nasıl çözeceklerini konuşsunlar, bunun üzerinden oy devşirsinler ama öyle olmadığını gördük. Ben umuyorum ki seçimden sonra aklıselim hakim olur ve bu ilişkiler normalleşme seyrine girer. Benim bu anlamda bir beklentim var."