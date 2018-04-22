Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'den İyi Parti'ye Geçen 15 Vekile İlişkin...

IHAAW185644-SIY/22-04-2018

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 vekile ilişkin yaptığı açıklamada "Bu kirli ve ahlaksız icraatı ile CHP yönetimi, cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon, geçmişte Güneş Motel'de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018'de tekrarı anlamına gelmiyor mu, ne dersiniz?" dedi. 22.04.2018 18: 56: 44 TSI

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