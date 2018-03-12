Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile Menbiç Konusunda Yapılan Görüşmelerde...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile Menbiç Konusunda Yapılan Görüşmelerde...

IHAAW205619-SIY/12-03-2018 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile Menbiç konusunda yapılan görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı" 12.03.2018 20:56:19 TSI NNNN.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile Menbiç Konusunda Yapılan Görüşmelerde...

IHAAW205619-SIY/12-03-2018

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile Menbiç konusunda yapılan görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı" 12.03.2018 20: 56: 19 TSI
NNNN - ANKARA

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