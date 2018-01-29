Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Zeytin Dalı Harekatının Bitiş Tarihini Açıkladı

Başkakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" başlıklı Uluslararası Toplantının açılış programında Zeytin Dalı Harekatının ne kadar süreceği ile ilgili konuşarak, "Süre, teröristlerin sonuncusu etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenelen Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" başlıklı Uluslararası Toplantının açılış programına katıldı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuşmasında Zeytin Dalı Harekatına değindi. 20 Ocak 2018 'de Zeytin Dalı Harekatının başladığını söyleyen Bozdağ, "Harekatın hedefi, PKK,KCK, PYD,YPG, DEAŞ terör örgütlerini temizlemektir. Burayı güvenli bir bölge haline getirmek terörden arınmasını sağlamaktır. Başka bir hedefi yoktur. Terör koridorunun oluşturulmasına engellemektir. Türkiye bu adımı atmak zorunda kalmıştır. Türkiye'nin zorunlu tercihidir bu adım. Her ülkenin teröre karşı kendisini savunması doğal ve meşru hakkıdır. Türkiye'de doğal meşru hakkını kullanmıştır" dedi.Bazı çevrelerin TSK'nın sivilleri hedef aldığın şeklinde yalan söylediğini belirten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,"Bunlar yalan haberlerdir. Türkiye kürt kardeşlerimizin de devletidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivillere zarar vermesi düşünülemez. Ordumuzun geleneği, kadınlara, yaşlılara, çocuklara, sivillere zarar vermeye manidir. Türkiye kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon yapıyor. Irak'ta 3 milyona yakın insan öldürülürken, hak,hukuk diye bugün Türkiye'yi eleştirenler neredeydi. PKK, DEAŞ terör örgütü masum insanları şehit ederken neredeydiniz? Bizim askerimizin, devletimizin elinde sivillerin, masumların kanı hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Zeytin dalı harekatı ne kadar sürecek? Herkes bunu soruyor. Bu harekat sınırlı bir harekat. Kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içeresindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Bu bölgedir.Ne kadar sürecek bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadına varıncaya kadar devam edecek. Harekatın kısa sürmesini isteyenlerden bizim de isteğimiz var. Bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın. Bir daha silah vermeyin. Türkiye NATO ülkesidir. NATO ülkesini ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye'yi NATO'nun silahlarıyla bir terör örgütünün daha fazla vurmasına göz yummayın. NATO ülkesi bir başka NATO ülkesini verdiği silahlarla vuruluyor ve kimse çıkıp "Sen bunu yapamazsın "diyemiyor.Bunun süresi ve sınırı konusunda Türkiye'nin kimsenin aklına ihtiyacı yoktur. Net söylüyoruz. Süre, teröristlerin sonuncusu etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Başarıya ulaştığı an harekat bölgeden Türk Silahlı Kuvvetleri çekilecek. Bu harekatı toprak kazanmak için yapmadığımızı herkes biliyor. Hiçbir ülkenin başka ülkeden zorla toprak edinmesini Türkiye tasvip etmemiştir bugüne kadar. Türkiye işgalci değildir. Bölgede kalıcı hiç değilidir. Bölge huzur ve güvene kavuştuktan sonra bölgenin yönetimi teröristlerin elinden alındıktan sonra, bölge orada yaşayan gerçek sahiplerine bırakılacak. Buradan Türkiye'nin burada kalıcı olmadığını teröristlerin işgalini sona erdirip güven ortamı sağladıktan sonra çıkacağını bir kez daha tekrarlıyorum" dedi. - İSTANBUL