Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye Sınırından Türkiye'ye Yönelen Her...
IHAAW221209-SIY/17-01-2018 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye sınırından Türkiye’ye yönelen her türlü tehdidi etkisizleştirmek için kararlı bir şekilde adımlarımızı atarız" dedi.
IHAAW221209-SIY/17-01-2018
- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, " Suriye sınırından Türkiye'ye yönelen her türlü tehdidi etkisizleştirmek için kararlı bir şekilde adımlarımızı atarız" dedi. 17.01.2018 22: 12: 09 TSI
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