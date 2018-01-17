Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye Sınırından Türkiye'ye Yönelen Her...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye Sınırından Türkiye'ye Yönelen Her...

IHAAW221209-SIY/17-01-2018 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye sınırından Türkiye’ye yönelen her türlü tehdidi etkisizleştirmek için kararlı bir şekilde adımlarımızı atarız" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ,

IHAAW221209-SIY/17-01-2018

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, " Suriye sınırından Türkiye'ye yönelen her türlü tehdidi etkisizleştirmek için kararlı bir şekilde adımlarımızı atarız" dedi. 17.01.2018 22: 12: 09 TSI
NNNN - ANKARA

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