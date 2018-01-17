IHAAW221209-SIY/17-01-2018

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, " Suriye sınırından Türkiye'ye yönelen her türlü tehdidi etkisizleştirmek için kararlı bir şekilde adımlarımızı atarız" dedi. 17.01.2018 22: 12: 09 TSI

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