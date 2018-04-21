Başbakan Yardımcısı Şimşek Washington'da

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörleri Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları ve G20 Görüşmeleri kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Şimşek, IMF Guvernörleri Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.

Şimşek, çekimler sırasında diğer katılımcılarla selamlaştı ve IMF Başkan Yardımcısı David Lipton ile sohbet etti.

Gün içinde Uluslararası Para ve Finans Komitesinin (IMFC) toplantılarına katılması öngörülen Şimşek, yatırımcılarla da bir araya gelecek.

Şimşek, perşembe gününden bu yana süren temasları çerçevesinde uluslararası kuruluşların başkanları, G20 bakanları, merkez bankası başkanları ve iş dünyası temsilcileriyle ikili ve çoklu görüşmelerde bulundu.