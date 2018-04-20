Başbakan Yardımcısı Şimşek Washington'da

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yapılan "G20 Aile Fotoğrafı" çekimine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, üye ülkelerin bakanlarını ve merkez bankası başkanlarını bir araya getiren G20 Oturumunu takip eden çekimler öncesinde İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda ve yanındaki diğer katılımcılarla bir süre sohbet etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da yer aldığı çekimler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ilk G20 Aile Fotoğrafı olarak kayıtlara geçti.

Gün içinde uluslararası kuruluşların yöneticileri, mevkidaşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir dizi toplantıya katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek Şimşek'in temaslarını tamamladıktan sonra yarın yurda dönmesi bekleniyor.