Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Adalet Bakanı Gül'den Gso'ya Ziyaret

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret ederek, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve il yönetiminden oluşan heyet Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret ederek, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür ederken, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yeni dönemde de Gaziantep ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ağırlıklı olarak ekonomi ve sanayi üretiminde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, reformların önemine işaret ederek, Türkiye'nin reformlar sayesinde büyük şoklara karşı büyük bir dayanıklılık gösterdiğini ve reformların hızlanarak devam etmesi gerektiğini belirtti. Gaziantep'in başarısının temelinde ortak akıl kültürünün yerleşmesinin en önemli faktör olduğunun altını çizen Şimşek, "Gaziantep'te sizler gibi nitelikli, ekip ruhuyla çalışan, uyumlu, dinamik, dışa açık insanlar var. Bu çok önemli ve dolayısıyla Gaziantep bu manada hakikaten çok şanslı. Çünkü ekipler güçlü olursa verimlilik de o kadar yüksek oluyor. Son dönemde ülkemiz epey sıkıntılar yaşadı ve Gaziantep bu sıkıntıların neredeyse merkezindeydi. Suriye devlet olma özelliğini kaybetti. Bunun yansımalarına rağmen bu şehir ortak akıl, vizyon, birikim ve tecrübesiyle sıkıntıları aşabildi. Onun için, bizim sanayide dönüşüm başta olmak üzere her konuda birlikte çalışmamız çok önemli. Bu yüzden tekrar diyorum biz şanslıyız, sizin gibi arkadaşlarla çalışıyoruz. Şehrimiz şanslı, çünkü ortak akıl ile yönetiliyor. Gaziantep şanslı ki, Gaziantep Sanayi Odası da vizyonuyla öncülük ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, Gaziantep ve Türkiye için çalışan herkese teşekkür ederek, "Gaziantep Sanayi Odamızın Başkan ve Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum. Çok büyük bir heyecan ve motivasyonla görev başındasınız. Gaziantep'i büyütmeye, geliştirmeye gayret ediyorsunuz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Elbette bizim de amacımız hem şehrimizi, hem ülkemizi büyütmek ve daha da öngörülebilir, hem hukuki hem ekonomik anlamda önümüzü daha net görebileceğimiz bir Türkiye'yi oluşturmaktır. Bu aslında hepimizin ortak gayesidir. Bu gayeyi gerçekleştirmekte elbette istikrarlı bir ortamla mümkündür" dedi.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da yaptığı konuşmasında, ülke ve Gaziantep sanayisinin gelişmesi için koşullar ne olursa olsun çalışmaya devam ettiklerine vurgu yaptı. Konukoğlu, "Biz kendimizi sanayimizin gelişmesine adamış sanayicileriz. Şu anda etrafımızda bu kadar karışıklığa, en büyük pazarlarımız olan Ortadoğu'da kaos yaşanmasına rağmen, son 5 yıldır ihracatımızı 6 milyar doların altına düşürmeden yolumuza devam ediyoruz. Gaziantep'teki sanayicilerimiz gece gündüz demeden dünyanın dört bir yanına, şartlar ne olursa olsun canları pahasına ellerine çantayı alıp gidiyorlar. Çoğu ülke işadamlarının bırakın bu ülkelere gitmeyi, uçakla bile üzerinden geçmeye çekindikleri bölgelere bizim sanayicimiz, ihracatçımız mal satmak için canı pahasına gidiyor. Bu mücadelenin mükafatını da Rabbim muhakkak verecektir. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Ülke olarak bizi ayırmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Bin yıldır atalarımız bu toprakları kanla sulamışlar. Tuzağa düşmeyelim, bir ve beraber olalım" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de konuşmasında, sanayi odası üçüncü dönem başkanı olarak yürüttüğü başkanlık görevinin ardından milletvekili olarak hizmet etmenin gururunu yaşadığını kaydetti. Koçer, "Ortak sorunları daha önce beraber çözdük, bundan sonra da beraber çözeceğiz. Başkanlarımızı, yeni yönetimi tekrar tebrik ediyorum. Biz bugün bu görevde, yarın başka görevde ölünceye kadar Gaziantep'in hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Biz Gaziantep sanayisi adına geçmişte çok önemli adımlar attık. Şimdi bu adımların bir inşaat gibi yükseldiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Sanayi Odası'nın geçmişten bugüne Gaziantep'in hem kültürel hem de ekonomik açıdan büyümesinde önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi. Sanayi Odası olarak Türkiye'nin gelişmesi için devlet kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmaya ve sanayicilerin beklentilerine yönelik yeni projeler geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Ünverdi, sanayi üretimindeki teknolojik gelişmeler, mesleki eğitim, marka ve katma değer gibi konuların önemine dikkat çekti. - GAZİANTEP