Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Türkiye'nin Potansiyeli Yüksek, Biz Performansını Yükselttik"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin potansiyeli yüksek, biz performansını yükselttik. Biz ülkenin var olan imkanlarını harekete geçirdik. Bunu devam ettirmemiz bölgemizin ve dünyanın lehinedir. Çünkü biz dünyada barış istiyoruz. O yüzden Türkiye dünyada yapıcı bir aktördür." dedi.



Şimşek, AK Parti Şahinbey Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2019'da yapılacak seçimlerin ülke için önem arz ettiğini, istikrarın bu seçimlerde de devam etmesi gerektiğini belirtti.



Ülkenin kazanımlarına yenilerini eklemek için istikrarın vazgeçilmezler arasında olduğunu dile getiren Şimşek, bu noktada partinin her aşamasında görev alanların, seçimlere bugünden itibaren hazırlanması istedi.



AK Parti'nin bir hizmet ve sınırları Türkiye'yi de aşan bir dava hareketi olduğunu vurgulayan Şimşek, bu anlayışla 2019 yılını da büyük bir başarıyla geride bırakacaklarına inandığını dile getirdi.



Gaziantep'e hızlı tren



Şimşek, Gaziantep ve Şahinbey ilçesinde yapılan hizmet ve yatırımları anlatarak, siyasi hareketlere olan güvenin, verdikleri sözleri yerine getirmesiyle pekiştiğini dile getirdi. Şimşek, şunları kaydetti:



"O yüzden bizler de bugüne kadar verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz. 2015'te Gaziantep'te verdiğimiz sözlerin ne kadarını hayata geçirdiğimizi rapor vererek anlatmak isteriz. Bu şehri sanayide, yaşanabilir bir şehir olmada yapacağımız işler var deyip sözler verdik. GAZİRAY Projesi'ni açıkladık, söz verdik ve şu anda yapılıyor. 'Bu şehirde çalışanlara konut yapacağız, açık büyük' dedik. 5,6 milyon metrekarelik alanda 50 bin konutluk başlangıç aşaması çoktan geride kaldı. Su problemi var dedik Düzbağ Projesi'ni hayata geçirdik, harıl harıl çalışılıyor. Bunlar çok büyük projeler. Bu projeler, eski parayla katrilyonluk çalışmalar. Hızlı tren dedik, yapılıyor. Gaziantep'i İstanbul'a ve ana şehirlere bağlayacak hızlı tren şebekesi hızla yapılıyor. Eğitimde ise tam bir seferberlik var. Eğitimde Gaziantep inanıyorum ki hızlı nüfus artışına rağmen açığı kapatacaktır. Gaziantep bugün sağlıkta tam bir seferberlik içerisinde. Amanoslar'da pek aşama kaydedemedik, bundan sonra ona da yöneleceğiz."



Doğru politikalar, ülkede siyasi istikrar ve güçlü bir hareket olmadan bu başarıların sağlanamayacağına işaret eden Şimşek, Gaziantep'in turizm konusunda da önemli ziyaretçi kabul ettiğini, Gaziantep'teki her alanda büyük hamlelerin olduğunu vurguladı.



Şimşek, Gaziantep'in AK Parti'ye büyük bir destek verdiğini hatırlatarak, istikrarı devam ettirerek kente yatırımları daha da artırmak istediklerini bildirdi.



Teşkilatın sürekli sahada olmasını isteyen Şimşek, "Başarıdan başarıya koşmamız için daha çok çalışmamız gerekiyor. O yüzden bu kongrede önemli hale geliyor." dedi.



Türkiye'deki otomobil, traktör satışlarının da yurt dışına seyahat eden vatandaş sayısının da büyük oranda arttığını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:



"Hangi rakamı alırsanız alın AK Parti hükümetleri gerçekten hizmet olmuş, refah olarak millete dönmüştür. O yüzden teşkilat olarak daha çok çalışacağız. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek yola devam edeceğiz. Yasaklarla, yoksullukla, yolsuzlukla mücadele etmişiz. O yüzden bu teşkilat kendisiyle gurur duymuştur. Bunlar sizin sayenizde oluyor. Yaptığınız çalışmalarla ekip ruhuyla bu hizmetleri sunabiliyoruz. Eskiden de bu ülkede kaynak vardı. Biz petrol bulmadık, yeraltı kaynaklarımız değişmedi. Ne oldu da bu kadar hizmet değişti? Biz milletin kaynağını, millet için harcıyoruz. 2002 yılında bütçenin yüzde 43'ü faize gidiyordu. AK Parti gelip bu milletim kaynağını bu millete hizmet olarak sunduğu için bu yatırımlar ve hizmetler var. Bunların devamını istemek bu milletin hakkıdır. Bunları sağlamak için, bugünden tezi yok seçim falan beklemeden milletimize hizmet yarışında Türkiye'nin geri kalmaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu ülke çalışanını AK Parti hükümetleri döneminde o kadar güçlü bir şekilde koruyup desteklemiş ki milli gelir içerisinde ücretlilerin payı tüm dünyada azalırken Türkiye'de yüzde 26'tan 32'ye çıkmıştır. Asgari ücret dolar bazında 3'e katlanmış. Bu rakamlar reel rakamlar. Biz ülkemizi büyütmüşüz, refahı artırıp daha adil şekilde paylaşmışız. Bunun devamı için yenilenme ve bu kongreler önemlidir, devam etmelidir."



Şimşek, AK Parti'deki herkesin 'Hakk'a ve halka hizmet' düsturuyla çalıştığını ve böyle devam edeceğine inandığını belirterek yaptıklarını yeterli bulmadıklarını, sürekli kendilerini muhasebe ettiklerini, o yüzden daha büyük başarılar için reformlara devam edeceklerini vurguladı.



Türkiye'nin istihdam konusunda dünyadaki en başarılı 5 ülkeden birisi olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'nin yakın coğrafyasında çok büyük bir kaosun olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Erdoğan gibi güçlü bir liderle bu döneme girmeseydik işimiz çok zor olurdu. Bugün biz 3,5 milyon civarındaki savaştan kaçan muhacire kapımızı açmışız. Bugün dünyada milli gelire oranla insani yardımda ilk sıradayız. Evet ekonomide başka alanlarda bazı sorunlarımız var ama bunları aşmak için bizim çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin potansiyeli yüksek, biz performansını yükselttik. Biz ülkenin var olan imkanlarını harekete geçirdik. Bunu devam ettirmemiz bölgemizin ve dünyanın lehinedir. Çünkü biz dünyada barış istiyoruz. O yüzden Türkiye dünyada yapıcı bir aktördür. Bizi eleştirenler son 15 yılda yapılan yatırımlara gerçekleştirilen reformlara şöyle bir baksın."