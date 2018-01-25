Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Türkiye, Dünyanın Önde Gelen Büyüme Hikayelerinden Biridir"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin dünyanın önde gelen büyüme hikayelerinden birine sahip olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48'inci Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Yeni Büyüme Paradigması" başlıklı oturumda konuşma yaptı. Türkiye ekonomisinin son 15 yılda önemli bir büyüme sağladığını söyleyen Şimşek, "Güçlü bir büyümemiz var" dedi. Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dünya çapında ilerleme kaydettiğini ve verimliliğinin sürekli arttığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, siyasetin Türkiye'nin gelişimini nasıl etkilediğine ilişkin, "Siyaset, Türkiye'nin büyümesini engelleyemez" diye konuştu. Türkiye'nin jeopolitik konumunun gelişimini etkilediğini ifade eden Şimşek, "Türkiye bugün dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi. 34 milyar dolarlık bir harcama yaptık" açıklamasını yaptı. Şimşek, Türkiye ile Suriye arasında 911 kilometrelik bir kara sınırı bulunduğunu belirterek "Mülteci sorunuyla baş etmek zorundayız" vurgusu yaptı. Şimşek, "Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümeyi başardı. 2017'nin tamamı için yüzde 7 büyüme oranı ön görülüyor" diye konuşu. - DAVOS