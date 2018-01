Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten çevrecilere yeşil alan çıkışı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hani nerede çevreciler"

"Bakın işte buradalar, gerçek çevreci biziz" GAZİANTEP - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ak Parti iktidarları döneminde yeşil alanın bırakılmadığı yönündeki iddialara arttırılan orman alanları, doğal park ve dikilen fidan sayılarını paylaşarak cevap verdi. Şimşek, "Hani nerede çevreciler. Bakın işte buralar, gerçek çevreci biziz" dedi.

Gazinatep'te Ak Parti 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medyada ve gazetelerde yer alan söylem ve iddiaların aksine Ak Parti iktidarları ile yeşil alan ve orman alanların arttırıldığını söyledi. İstatistik bilgiler paylaşarak sözde çevrecilere sert çıkan Şimşek, "Bunlar, etrafı yakıp, yıktılar yeşil alan kalmadı diyorlar ya, Türkiye'nin normal orman alanı, 20.8 milyon hektarmış. Bazen sosyal medya ve gazeteleri okursanız, sanırsanız hepsi bitmiş yok olmuş. Halbuki biz 2016'da bunu 22.3 milyon hektara çıkarmışız, arttırmışz. Az değil. Gerçekten. Bu dönemde 4 milyar fidan ekmişiz. Tabiat park sayısını 17'den 223'e çıkartmışız. Hani nerede çevreciler. Bakın işte buradalar. Gerçek çevreci biziz. Biz orman alanlarını arttırmışız, tabiat park sayısını kat kat arttırmışız. Milli park sayısını arttırmışız" dedi.

"Türkiye sanatta da, kültür de ilerledi"

Şimşek, Ak Parti iktidarları döneminde sanatta ve kültür de de ilerlediğini söyleyerek, vizyona giren film, tiyatro, seyirci ve yayımlanan kitap ile kütüphane sayıları hakkında bilgi verdi. Şimşek, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da, hızla ilerlediğini vurgulayarak, "Sanatta da, tiyatroda da AK Parti iktidarları döneminde Türkiye ilerlemiş. 2002 yılında Türkiye genelinde, 22 bin 529 film gösterime girmişken 2016 yılında 53 bin 443'e çıkmış. Bakın 2002 yılında 15.4 milyon sinema seyircisi varken, 2016 yılında 55.3 milyona çıkmış. 113 tiyatromuz varmış 2002 yılında. Bugün 713 tiyatro var. Tiyatroya giden seyirci sayısı 2.9 milyondan 6 milyonun üzerine çıkmıştır. Sanatta da Türkiye Ak Parti iktidarları ile büyük hamle içerisine girmiş. Kültürde de öyle. 32 bin kitap yayımlanıyormuş. En son rakam 2008, ondan öncesi yok. Bu gün 55 bin civarına çıkmış. 2002 yılında 1475 kütüphanemiz varmış, niteliğini arttırmışız bin 690'a çıkartmışız. Kütüphanelerde bulunan kitap sayımızı, yaklaşık 19.7 milyondan 35 milyona çıkartmışız. Ak Parti hükümetleri her alanda Türkiyemiz'in sınıf atlamasına vesile olmuş. Ekonomide de sanatta da, temel hak ve özgürlüklerde de, adalette de tüm alanlarda da Türkiye ilerliyor, gelişiyor" şeklinde konuştu.

"Çalışanın eksiklikleri olur"

Başbakan yardımcısı Şimşek, Ak Parti iktidarlarının da eksiklikleri olduğunu söyleyerek, bunların da bu tür kongrelerle tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti. Şimşek, "Eksiklerimiz kesinlikle var. Zaman zaman hata yapmıyor muyuz? Tabi hata da olabilir. İş yapan, çalışan eksikleri de olur. Bu kongreleri de muhasebe için yapıyoruz. Millete hesap veriyoruz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz, buna bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye vizyonumuz 2023'ün ötesine taşmış

Şimşek, Ak Parti'nin 15 yıllık iktidarı döneminde ülkenin başarıdan başarıya koştuğunu vurgulayarak, "Memleketin bir çok çözülemez sorunu çözülmüştür. Bugün Türkiye İMF tahminlerine göre, geçen sene yaklaşık 2.1 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesiyle, milli geliriyle dünyada 13. en büyük ekonomi. Avrupa'da ise 5. büyük ekonomi. Eğer siz cari dolar kurunu dahil alsanız, Türkiye yaklaşık 850 milyar dolar civarında muhtemelen bu milli geliri ile dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bizim hedeflerimiz büyük, Çok iddialıyız. Bizim Türkiye vizyonumuz 20023'ün de ötesine taşmış durumda. Yapacak çok şeyimiz var. O nedenle bizim daha çok çalışmamız lazım" şeklinde konuştu

ABD'nin sırrı

Şimşek, Gaziantep'in cazibe merkezi olduğunu belirterek, ABD'nin cazibe merkezi olmasında en önemli etkinin özellikle orta doğudan göç eden ikinci ve üçüncü nesil insanlar olduğunu söyledi. Şimşek, "Gaziantep'te en önemli sorun, konut sorunudur. Çünkü Gaziantep cazibe merkezidir. Bu Suriye meselelerinden önce de Gaziantep, Türkiye'nin dört bir köşesinden, ama özellikle Güneydoğu'dan nüfus çekiyordu. Bu güzel bir şey. Eskiden ABD'de de cazibe merkeziydi. ABD'nin başarısının arkasında ne var biliyor musunuz? Oradan, buradan gidenlerin, girişimleri sayesinde. Bu insanların oluşturdukları katma değeri sayesinde ABD bu kadar yükselmiş. Bu gün Apple gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin aslında Ortadoğu'dan dünyanın dört bir tarafından göç eden ikinci nesil, üçüncü nesil insanlar, göçmenler yapmış" diye konuştu.

"Türkiye gelişmiş ülkelerle arayı hızla kapatıyor"

Şimşek, Dünya bankası istatistiklerine göre gelişmiş ülkelerin 30 yılda başardığını, Türkiye'nin daha az sürede başardığını vurgluayrak, "Mesela gelişmiş ülkeler 30 yılda bebek ölüm oranlarını binde 30'lar civarından tek haneye düşürmüşler. Türkiye bunu Ak Parti iktidarlarında 10-12 yılda yapmışlar. Arayı kapatıyoruz. Arayı çok hızla kapatıyoruz. Eğer bu ülkede doğru politikalarla Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapacağımız reformlarla 2019 sonrasında arayı daha hızlı kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 15 yılında başına gelmeyen felaket kalmadığını hatırlatan Şimşek, tüm olumsuzluklara rağmen ülkenin ekonomik olarak da hızla büyüdüğünü ifade etti. Şimşek, "Son 15 yıla bakın, başımıza gelmedik kalmadı. 2003'te başlıyorsunuz, Irak'a müdahale var, biz destek vermedik diye, bu memlekette piyasalar altüst. 2004'te mahalli seçimler. 2005, 2006'da ne planlar yapılmış. 2007'de cumhurbaşkanı seçtirmeyiz diyorlar. Biz seçime gidiyoruz, millet arkamızda, seçim sistemini değiştiriyoruz, referandum yapıyoruz. Anayasayı değiştirmek istiyoruz, yapamazsınız diyorlar kapatma davası açıyorlar. Bunları hatırlıyorlar. Kapatma davasını aşıyoruz. Küresel kiriz, bütün dünyayı yakıp, kavuruyor. 2009 yerel seçimlerinden sonra Türkiye hızla toparlanıyor, anayası değiştirdik, 2010'da FETÖ yargıyı ele geçirdi. 2011'de seçim,2012'de net krizi, 2013'te gezi provokasyonu, 17-25 aralık darbe girişimi,20154'te, 2015'te ikişer seçim, terör DEAŞ, FETÖ bölücü terör örgütü. Düşünsenize enerjimiz nereye gidiyor. 2016'da hain darbe girişimi. 2017'de Allah'a şükürler olsun biz sistemi değiştirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile referandum. Bunlar olurken Ortadoğu'da kaos, 3.5 milyon mülteci, terör, Avrupa'da borç krizi, bizim ihracatı etkiliyor. Bütün bunlar olurken, Türkiye'de eğitimde onu, sağlıkta bunu başarmış. Alt yapıya 360 milyar TL'den fazla para yatırmış. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 26 bin 37 kilometreye çıkarmış. Düşünsenize 80 yılda 6 bin 100, siz geliyorsunuz 26 binin üzerine çıkarıyorsunuz. Türkiye şuanda yüksek hızlı tren inşasını yapan 10 ülkeden bir tanesi. Yaklaşık bin 213 kilometreyi tamamladık.3 bin 160 kilometrelik yüksek hızlı hızlı tren inşasını devam ediyoruz. Osmanlı döneminde Atatürk döneminde demiryollarına yatırım yapılmış, şimdi de Ak Parti döneminde yapılıyor. Bütün bu zorluklar, kumpaslar, tehditler, olumsuz koşullara rağmen, hizmet seferberliğinde Türkiye'yi ayağa kaldırmışız. Devamını istiyor muyuz, istiyorsak daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Büyüme reel"

Şimşek, Türkiye'nin büyümesinin reel olmadığı yönündeki eleştiriler hakkında ise, "Büyümenin reel olmaması, insanların zenginleşmemesi diye, bir şey mümkün müdür? Diyorlar ki, 'bu işi borçla yapıyorsunuz, vatandaşı borçlandırdınız, devleti borçlandırdınız, bu borç sayesinde bunları başarıyorsunuz ve bu sürdürülebilir' değildir diyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim, gelişmekte olan ülkelerde hane halkı, devlet, şirket ve finans hepsinin borcunun milli gelire oranı yüzde 225 gelişmekte olan ülkeler bizim gibi ülkeler. Bütün borçlar, hane halkı, devlet, şirketler, finans yüzde 144 dolayısıyla aslında devletin borcunu da azaltmışız. Devletin borcu yüzde 70'in üzerindeymiş, bugün yüzde 30' un altında gelişmekte olan ülkelerin ortalaması ise yüzde 47. Dünya ortalaması ise, yani dünyada devletin borcunun illi gelire oranı ise yüzde 87. Büyüme reeldir ve Türkiye gerçekten bunu başarmıştır. Onun için biz başarılı olmak için doğruları yapmaya devam edeceğiz. Biz sahada insanımıza yaptıklarımızı yapacaklarımızı vizyonumuzu ortaya koyacağız bununla başaracağız. Bizim vizyonumuz, Türkiye'de temel hak ve özgürlükleri ve demokrasinin standartları ile birlikte kalkınmayı at başı götüreceğiz" diye konuştu

Gaziantep'in dev projeleri

Mehmet Şimşek, Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de dev projeler sözü verdiklerini ve bu projelerin tamamına ya başlandığını yada bitirildiğini söyledi.

Söz verdikleri projelerin haricinde seçim bildirgelerinde olmayan büyük projelere de imza atıldığını anlatan Şimşek, "Gaziantep için 12 dev proje ortaya koymuş ve söz vermiştik. Şehrimiz için ortaya vizyon, hedefler koymuşuz. Tabi ki ülke çapında çok güzel şeyler yapmışız, ama Gaziantep ölçeğinde de o kadar büyük işler yapmışız. Bakın dün Büyükşehir Belediyemizin İleri Biyolojik atık su arıtma tesisin temelini attık. Maşallah temel atmaya gidiyoruz ama yükselmiş. Bitecek hem de belki bir yıl erken bitecek. Şimdi sıradan bir proje değil, bu 12 dev projenin arasında da değil. Bu proje şuanda Türkiye'nin şuanda inşaat halinde en büyük atık su arıtma tesisi.

Bu 12 dev proje Gaziantep'i türkiye'de, ortadoğu'da yakın coğrafya'da çok daha güçlü hale getirecek projelerdir" dedi.

250 bin nüfuslu yeni şehir projesi

Şimşek, cazibe kenti Gaziantep'in konut sorunun çözülmesi için 250 bin kişilik, Kuzey Şehir projesine başlandığını hatırlatarak, "Konut projelerinden biri Kuzey şehir projesi, kentin kuzeyinde osb'lere yakın, işçilerimize alt gelirlilere yönelik 250 bin kişilik şeni bir şehir yapıyoruz. Bunun için 8.5 milyon metrekareyi biz TOKİ'ye verdik.O şehir inşa ediliyor. şuanda 60 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde 2.6 kilometre uzunluğunda yol açma çalışmalarımız belediyelerimiz tarafından yapılıyor. Güçlü bir ilerleme var. Alt yapısı yapılıyor. 2 bin 795 konut 17 dükkan, 2 cami, 2 mescit 4 ticaret merkezinin inşaatları başladı. Daha da hızlandıracağız" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Ortadoğu'nun sağlık üssü oluyor

Şimşek, söz verdikleri gibi Gaziantep'in Ortadoğu'nun sağlık üssü haline dönüştürüleceğini belirterek, "Sadece ihracat tekstil, halı, makarna vesaire de değil. Hizmet ihracatı çok önemli. Hizmet ihracatında daha çok kazanıyorsunuz ülkeye daha fazla katma değer kalıyor. 1875 yataklı entegre şehir hastanesi yükseliyor. Söz verdik yapıyoruz. Şahinbey'de mevcut devlet hastaneleri yetersiz kalıyordu, eskiydi. Perilikaya'ya gittik beraber temel attık. Eskiden temel atıyorlardı, öyle kalıyordu. Temel attık, bitti. Abdulkadir Yüksel'in ismi verilmesi için milletvekilleri olarak da girişimde bulunduk. Söz verdik yaptık. Söz verip yapmak, kredibilite açısından, güven açısından çok önemlidir. Biz sahaya boş laflarla, sloganlarla, memleketin bazı sorunların istismarı üzerinden söylemlerle çıkmıyoruz ki. Biz sahaya hizmet için, millete ne yapabileceğiz, hak yolunda bu güzel insanlara nasıl hizmetler verebileceğimizi, demokratik haklarını, özgürlüklerini, ve ekonomik refahını nasıl arttırabileceğimizi düşünerek çıkıyoruz. Bizim derdimiz, bu ülkenin onurunu, bu milletin saygınlığını nasıl artıracağız. Bizim derdimiz bu" diye konuştu.

Yüksek hızlı trenler 2018 sonunda hizmete girecek

Şimşek, Gaziantep'te yüksek hızlı trenlerin bu yıl hizmete gireceğini müjdeleyerek, bu trenlerin bazı bölgelerdeki hızının 160-200 kilometreye ulaşabileceğini kaydetti. Projenin detaylarını da anlatan Şimşek, "Hızlı tren Gaziantep'e geleceğini söyledi.. Herhalde dediler bu klasik slogan dediniz. Değil, değil arkadaşlar. Bakın Nurdağı-Başpınar ki, burada 160-200 kilometre arasında hıza ulaşacak. Çift hattı olacak. Şuanda alt ve üst yapı ihalesi yapılmış, harıl harıl bu tüneller yapılıyor. Bu hızlı demiryolu şuanda inşa ediliyor. Söz verdik, yapıyoruz. Bu projenin ikinci alanı var Bahçe-Nurdağı, şöyle diyorlar, şuanda kısa bir mesafe ama 108 dakika sürüyormuş. Bu tüneller ve çift raylı hızlı trenle 108 dakikadan 10 dakikaya düşecekmiş. Ak Parti'nin farkı bu" şeklinde konuştu.

Metro seferleri 2019'da başlayacak

Şimşek, metro seferlerinin ise 2019 yılı sonunda başlayacağını kaydederek, "Gaziantep'e metro getireceğimizi söyledi. Gaziray Projesinin sözünü verdik. İhalesini bitirdik, yapılıyor. İnşaat halinde 2019'da devreye girecek. Hızlı tren 2018 sonunda, Gaziray 2019'da inşalah devreye girecek ama daha erken olursa, daha güzel olur. Bir sözümüz daha vardı. Gaziantep sanayicisini daha rekabetçi hale getireceğiz dedik. Ta Mersin yerine İskenderun limanına ulaştırmak için Amanos dağlarını deleceğiz 31 kilometrelik tünel yapacağız. Az değil. Buna ilişkin de proje ihalesi yapılmış, ÇET süreci devam ediyor. Biraz yavaş gidiyor, kabul ediyorum. Bunun hızlandırılması için ekip olarak hep birlikte çalışacağız. Çünkü bu Türkiye'nin rekabet gücünü arttıracak. Gaziantep'in ve tüm Güneydoğu'nun rekabet gücünü arttıracak" diye konuştu.