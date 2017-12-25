Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Büyükşehire Tebrik

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Samsun Büyükşehir Belediyesini tebrik ettiği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek'in sosyal medya hesabından büyükşehir belediyesinin yaptığı yerli üretim nedeniyle tebrik ettiği kaydedildi.



Şimşek'in, açıklamada yer verilen tebrik mesajında, şu ifadeler yer aldı:



"Samsun Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar tüm Türkiye'nin takdirini kazanıyor. Belediyeye ait olan Samsun Ulaşım AŞ yurt dışından 3 bin 850 liraya ithal edilen hız sensörünü sadece 750 liraya yerli imkanlarla ürettirerek yurt dışına döviz çıkışının önüne geçti. Hükümetimiz, kamu alımlarını yerli sanayinin ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayacak bir sanayi politikası aracına dönüştürüyor. Samsun'da 850 avroluk hız sensörünü 750 liraya ürettiren Samsun Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum."