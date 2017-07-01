Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Önümüzdeki Dönemde Önemli Reformları Hayata Geçireceğiz"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Geçen yıl birçok reformu hayata geçirdik. Bu reformlara bu yıl da hız kesmeden devam edeceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız birçok reform konusu var. Bunları gelecek dönemden itibaren hayata geçireceğiz" dedi.



Türkiye İhracat Meclisi (TİM), 2017 Haziran ayı ihracat rakamlarının açıklandığı Altunkaya Şirketler Grubu'ndaki toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Şimşek, ihracatın önemine vurgu yaparak, büyümenin sırrının dışarıya mal satabilmek olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin son 15 yılda ortalama yüzde 5,7 büyüdüğünü, küresel kriz sonrası dönemde bile yüzde 6,7'lik bir büyüme performansı ortaya koyulduğunu anımsattı.



"Önümüzdeki dönemde önemli reformlar yapacağız"



Bütün başarının anahtarının reformlar olduğunun altını çizen Şimşek, "Geçen yıl birçok reformu hayata geçirdik. Bu reformlara bu yıl da hız kesmeden devam edeceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız birçok reform konusu var. Bunları gelecek dönemden itibaren hayata geçireceğiz" dedi.



"İhracat rakamlarını büyütmemiz gerekiyor"



Başbakan Yardımcısı Şimşek, ihracat rakamlarını katlamak gerektiğinin altını çizerek, "Gaziantep'in bugün bin 784 ihracatçısıyla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bu sayı yeterli değildir. Bizim ihracatçı sayımızı katlamamız lazım. O yüzden TİM'den yardım bekliyoruz. Tüm firmalarımıza ihracatı öğretmemiz lazım. Bir mal üretiyorsak dışarı satabilmemiz lazım. İhracatçı olmayan üretici kalmamalıdır. İhracat konusunda üzerimize ne düşüyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu seferberlik anlayışını devam ettirmek istiyoruz. İhracatı tali yol görmemeliyiz. İhracat, işimizin ana omurgasını oluşturmalı. Siz dışarıya satıyorsanız içeride herkesle rekabet edersiniz. Ama dışarıya satamıyorsanız içerde de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Başarının ölçüsü dışarıya mal satabilmektir. Bunu yapabiliyorsan başarın tescillenmiş demektir" diye konuştu. - GAZİANTEP