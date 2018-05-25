Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Merkez Bankası Geç de Olsa Güçlü Bir Adım Attı ve Etkili Oldu"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attı ve etkili oldu. Bazen hemen akabinde piyasaların normalleşmesi bekleniyor ama öyle olmuyor. Patikaya oturması zaman alıyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, Merkez Bankası'nın reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitleme adımının etkili olduğunu belirtti. Şimşek, konuyla ilgili olarak şu yorumlarda bulundu: "Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attı ve etkili oldu. Bazen hemen akabinde piyasaların normalleşmesi bekleniyor ama öyle olmuyor. Patikaya oturması zaman alıyor. Merkez Bankası'nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Merkez Bankası tepki vermeye devam edecektir. Hükümetimizin tam desteğine sahiptir. Bunun altını çiziyorum. Merkez Bankası ne gerekiyorsa yapacaktır. Merkez Bankası güçlü bir tepkiyle aslında bağımsız olduğunu gerektiğinde gerekeni yapacağını ortaya koymuştur."

"Seçim sonrası Türkiye Pozitif ayrışacak"

Kurlardaki dalgalanmaların sadece Türkiye'ye özgü olmadığının altını çizen Şimşek, "Türkiye'ye özgü jeopolitik sorunlar ve seçim atmosferi kısmen etkili oluyor. Bünyemiz iddia edildiği gibi zayıf değildir. Benzer durumları 2006, 2014'te yaşamışız. Türkiye çok ciddi şekilde seçim sonrası pozitif bir şekilde ayrışacak" dedi.

"Firmalara sesleniyorum, endişe etmelerine gerek yok, yardımcı olacağız"

Kurdaki hareketlenmelerin etkisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, "Kurul reel sektör bilançolarıında bir yıl vadeye kadar etkisi sınırlı. Orta vadede etkisi önemli. Bu trendi bizim geri çevirmemiz atacağımız adımlarla tahribat sınırlanır. Hanehalkına bakınca, vatandaşın döviz borcu yok. Dövizle borçlanma yasağı getirdik. Hanehalkının döviz mevduatı var mı, 100 milyar dolardan fazla mevduat var. Altın bir tasarruf aracı bundan olumsuz etkilenmiyorlar. Burada etkilenen reel sektördür. Biz buna kayıtsız değiliz, reel sektörümüzün yanındayız. Gerekirse ilave çalışmalarımız da olur. Kamu yükümlülükleri konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Reel sektörün de döviz geliri olmayanların dövizle borçlanmaması esasını oturtacağız. Döviz geliriniz varsa dövizle borçlanın dedik. Biz bunu KOBİ'ler için mayıs başından itibaren kurala dönüştürdük. Yılın ikinci yarısında büyük şirketler için uygulamaya koyacağız. Döviz talebimin hemen hemen büyük kısmı dün yerli firmalar ve dedikodulardan dolayı vatandaşlardan geliyor. Firmalara sesleniyorum, endişe etmelerine gerek yok, yardımcı olacağız. Seçim sonrasında spekülatif atakların azalacağına inanıyorum" diye konuştu.

"'Reform yapılmadı' algısı son derece yanlış ve haksız bir algıdır"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, son yıllarda bir çok alanda önemli reformlar yapıldığına vurgu yaparak "Türkiye'nin sorunları var, dışarıdan ahkam kesenler şunu iyi bilsinler Türkiye şoklara karşı ancak ve ancak yapısal ve güçlü reform gündemiyle bu kadar dayanıklı olmuştur" diye konuştu. Şimşek, "Ortalık toz duman gözlerinden kaçmış herhalde. Bu ülkede çok ciddi reformlar yapıldı. Ar-Ge alanında, eğitimde yargı konusunda bir çok önemli reformlar yapıldı. Bunlar tabiki yetmez reform dediğiniz şey süreklilik gerektirir. Çünkü dünya bir yarış içerisinde. Reformlara devam edeceğiz ama şunun altını çizmek istiyorum; Türkiye'in en zor dönemi olan 2016 yılı darbe girişimi sonrası dönemde Türkiye çok önemli reformlar yapmıştır. Türkiye'nin sorunları var, dışarıdan ahkam kesenler şunu iyi bilsinler Türkiye şoklara karşı ancak ve ancak yapısal ve güçlü reform gündemiyle bu kadar dayanıklı olmuştur. Türkiye'nin başına gelmedik felaket kalmadı. Buna rağmen Türkiye 10 milyon vatandaşına son 10 yılda istihdam sağladı, Türkiye büyüdü, alt yapısına yatırım yaptı, kalkındı ve gelişti. Bu son dönem kısmen küresel kısmen bize özgü jeopolitik sorunlar ve seçimin yansıdığı piyasadaki bu oynaklığa bakıp 'reform yapılmadı' algısı son derece yanlış ve haksız bir algıdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL