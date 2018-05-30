Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile birlikte gittiği Londra seyahatinde yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Twitter'dan bir paylaşım yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Londra'daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük.

Mesajlarımız:

- Politika setimizi güçlendirdik

- Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı

- Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik,

- Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız...

BANKA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİYLE, PORTFÖY YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Şimşek, Londra'daki ilk gününde de "90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceğiz. Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz" demişti.