Başbakan Yardımcısı Şimşek Kitap Fuarını Gezdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kitap fuarını gezdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kitap fuarını gezdi. Kitapları inceleyen Şimşek, Türkiye'de kitap okuma seviyesinin düşük olduğunu belirtti. Kitap okuma alışkanlığını arttırmak gerektiğinin altını çizen Şimşek, gelişmişlik ölçütünün kitap okumaktan da geçtiğini ifade etti.

Dünyaya oranla Türkiye'de kitaba ayrılan paranın az olduğunu belirten Şimşek, "Norveç'te bir vatandaş yıllık ortalama 137, Almanya'da 122 dolar, dünyada 1.3 dolar harcanıyor. Türkiye'de ise 25 sent maalesef medeniyetimiz ve inancımız okumayı talep ediyorsa da maalesef okumuyoruz. Bu durumu düzeltmemiz gerekiyor. Bu fuarlar bunun için önemlidir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. 4. Sanayi devrinde önümüzdeki yüzyılda üretimin katma değerin en önemli zincirinin halkası üretimin kendisinden çok, o üretime giden yenilikçi fikirlerdir. Buda okumak ve okuduğunu iyi anlamakla olur. Gelişmişlik kişi başına milli gelirle ölçülüyor ama eğer biz kişi başına kitaba ayrılan zamanı arttırabilirsek kişi başına milli geliri çok rahat arttırabiliriz" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan kitap fuarı açılışının ardından stantları gezerek kitapları inceledi. - GAZİANTEP