Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası Startını Verdi

Gaziantep'te gerçekleştirilen Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in verdiği start ile başladı.

Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupasının Salcano Gaziantep MTB Stage Race etabı Alleben Göleti'nde başladı. Etabın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bisiklet sporcularıyla tanışarak, sohbet etti. Sporculara başarılar dileyen Başbakan Yardımcısı Şimşek tarafından şampiyonanın startı verildi. Türkiye, Ukrayna, İran, Rusya, Suriye ve Karadağ'dan toplam 673 sporcunun katıldığı şampiyona 3 gün sürecek. Programda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e, bisikletçilerin giydiği forması hediye edildi.

Programa, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile çok sayıda sporsever katıldı. - GAZİANTEP