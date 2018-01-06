Başbakan Yardımcısı Şimşek : "Gaziantep'in Geleceği Parlak"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'in Türkiye'de önemli büyüme motorlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Ben inanıyorum ki 2'in ve 3'üncü nesil gençlerimiz hem sanayide dönüşümü başaracaklar hem de bugüne kadar sağlanan birikimi çok daha ileri taşıyacaklar. Onun için Gaziantep'in de Türkiye'nin de geleceği parlak"dedi.



Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin (GAGİAD) yeni hizmet binası açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmasında "2017 yılı bütün zorluklarına rağmen iyi bir yıldı. Zamanında doğru tedbirleri devreye soktuğumuz için hükümetimiz doğru tepkiler verdi. ve gerçekten de başımıza gelen felaketler başka bir ülkenin başına gelseydi yıllarca başta ekonomik anlamda olmak üzere etkisinden bunalımından çıkamazlardı. Geçtiğimiz yıl yüzde 7 büyüdük, 1.2 milyon insanımıza istihdam sağladık. 1.4 milyon konut satıldı. 2018 yılında da daha güçlü adımlarla gelişme göstereceğimize inanıyorum. Biz GAGİAD'ın 279 üyesinden çok umutvarız" diye konuştu.



Programın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Bora Tezel, "Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), 270 Gaziantepli seçkin üye portföyüne sahip, şehrimizin ve ülkemizin sosyokültürel alanda ekonomi ve sanayi konularında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bir arada, emin adımlarla ilerleyen 25 yıllık seçkin bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemize, gazi şehrimize ve üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni dernek merkezimizi hizmete açacağız. Bir okuldur dediğimiz, nesilden nesile özenle elden ele devrettiğimiz dernek ilk günkü heyecanından hiç bir şey kaybetmeden yoluna devam ediyor. 270 seçkin üyesiyle Gaziantep ekonomisinin yüzde 70'ini temsil eden derneğimiz aynı zamanda istihdamın da yüzde 50'sini sağlıyor. Ben açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmayan Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'e ve diğer değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer ve Ahmet Uzer'in yanı sıra GAGİAD üyelerinin katıldığı program protokol üyelerine plaket taktimi ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle son buldu. - GAZİANTEP