Başbakan Yardımcısı Şimşek - Gaziantep'in Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programına katıldı.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Şimşek ve Gül, Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer, Şehitler Anıtı'na çelenk sundu.



Şimşek, Gül ve beraberindekiler, daha sonra Türk bayrağına gazilik madalyasını toka etti.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, gazi şehrin 96. kurtuluş yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutladıklarını söyledi.



Kurtuluş mücadelesinde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Şimşek, "96 yıl önce muhteşem bir mücadele örneği göstermiş Gaziantep, bu anlamda öncü ve başarılı bir şehir. Gaziantep aslında bugün de yatırımcımızı, girişimciliğiyle de ülkemizi ileri taşıyan bir şehir. Yakın coğrafyamızdaki tüm sıkıntılara rağmen, gerçekten başka şehirde olsa yansımaları çok büyük olacak şoklara rağmen Gaziantep büyüyüp gelişiyor. Gaziantep umut verip ışıldıyor." diye konuştu.



"100 yıl önce sahnelenen oyun"



Gaziantep'in sadece Güneydoğu'da değil Ortadoğu'da da sanayi, ticaret ve kültür merkezi olduğuna işaret eden Şimşek, şöyle devam etti:



"Dünyada şehirler ve ülkeler arası rekabet devam ediyor. Dünyada 100 yıl önce oynanan oyun yeniden sahnelenmeye çalışılıyor. Biz o kurtuluş ruhunu diri ve daha güçlü tutmak zorundayız. 15 Temmuz gecesi hemşehrililerimizle bu meydandaydık. Gaziantep geleceğine ve hukuk devletine sahip çıkmıştır. Mücadele devam edecek. Bölücü terör örgütleriyle mücadele devam edecek. 96 yıl önceki ruhla devam edersek başarılı olacağız, kimse bu topraklar üzerinde oyun oynayamayacak. O yüzden birliğimizi daha diri tutmalıyız. Bu şuur üzerinde devam edebilmek ülkemiz üzerindeki kirli oyunları bertaraf etmeye devam edeceğiz."



Protokol mensupları ve programa katılan vatandaşlar daha sonra kortej yürüyüşüyle gittikleri Yeşilsu Parkı'ndaki şehitlik abidesini ziyaret etti.



Saygı atışının yapıldığı şehitler abidesinde protokol mensupları, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından şehitler için okunan duaya eşlik etti.



Protokol mensupları, daha sonra da Gaziantep Sanat Merkezi'nde, "Gaziantep'e gönül veren sanatçılar" çalıştayı ve sergisini gezdi.