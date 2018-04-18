Başbakan Yardımcısı Şimşek ABD'ye Gitti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet, 18-21 Nisan tarihlerinde ABD'de her yıl düzenlenen Uluslararası Para Fonu/ Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Washington'a gitti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek Bahar Toplantıları kapsamında, 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantılarına iştirak edecek. Şimşek, ABD temasları süresince uluslararası kuruluşların başkanları, bakanlar ve merkez bankası başkanları ile bir dizi ikili görüşmeler yapacak, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek. Şimşek, ayrıca ABD temasları süresince bir dizi yatırımcı toplantısına da katılacak. - ANKARA