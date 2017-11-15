Başbakan Yardımcısı Şimşek: (3)

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kurdaki hareketliliğe ilişkin, "Türk lirası hakkında orta ve uzun vadeli perspektifle negatif senaryo çizmek son derece zor." dedi.



Şimşek, Sermaye Piyasaları Kongresi'nde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.



Kurdaki hareketliliği değerlendiren Şimşek, Türkiye'nin, son birkaç yıldır başına gelen felaketlere rağmen ayakta durduğunu ve güçlü olduğunu söyledi.



Şimşek, bu sıkıntıların Türkiye'nin dışarıdaki algısını bozduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin gerçeği, algısından çok daha iyi. İlerleme de var. Türkiye'nin, gerçekliğini iyileştirmek için temelleri sağlam. Şoklara direncini artırmak için de reform yapıyoruz." diye konuştu.



Türkiye aleyhine yürütülen kampanyaların kurda hareketliliğe yol açtığını ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:



"Türk bankaları için de soruşturma yok. Şu anda bir tek Türk bankası hakkında birtakım sorular yöneltilmiş durumda, onun dışında hiçbir şekilde Türk bankacılık sistemine yönelik bu anlamda bir süreç yok ama maalesef bu yine kuru vurdu. Almanya ile ilişkileri de rayına koyuyoruz. Gerçekten yoğun temaslar var, ilişkiler güçlü şekilde ilerliyor ve normalleşiyor. Almanya'nın Türk bankalarına finans sağlanmaması için talimat verdiği haberleri çıkıyor, tam tersi gelişmeler oluyor. Maalesef bu ortamda Türkiye aleyhine birçok spekülasyon üretildi ve bunların hepsi kuru vurdu."



Kurdaki kısa vadeli oynaklıklar ve günübirlik hareketlere ilişkin hiç yorum yapmadığını anımsatan Şimşek, "Şunu bir yere yazın; reel yakınsama içinde olan ülkelerin para birimleri eninde sonunda reel olarak değerlenecek. Kısa vade değil, uzun vadede konuşuyorum; şu anda Türkiye, AB'nin 2-3 katı hızla büyüyor yani Türkiye Avrupa ile arayı kapatıyor. Reel olarak yakınsama içinde. Bu, 'ülkenin şirketleri kar ediyor, satış yapıyor ve geleceği parlak' demek. Siz buraya yatırım yapmayacaksanız, nereye yapacaksınız? Orta ve uzun vadeden bahsediyorum. Onun için Türkiye'ye güvenin." değerlendirmesinde bulundu.



Şimşek, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle Ortadoğu'daki gelişmelerin Türkiye'ye etkilerine dikkati çekerek, bunlara karşın ülkenin hem şoklara karşı direncini daha da artıracağını hem de büyüme potansiyelini yukarı çekeceğini söyledi.



Türkiye'nin hızla normalleştiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:



"Biz bu sıkıntılı dönemin sonlarındayız, başında değiliz. Türkiye ekonomisi güçlenecek. Biz batı ile kopmuyoruz. Almanya ile çok iyi giden sürecimiz var. ABD ile vize krizi önemli ölçüde geride kaldı, anlaşamadığımız konuları da çözebileceğimize inanıyoruz. Birkaç yıl sonra yakın coğrafyayı yeniden inşa edecek ülke Tükiye'dir. Bizim müteahhitler ve işçiler yapacaktır."



Türk lirası hakkında orta ve uzun vadeli perspektifle negatif senaryo çizmenin son derece zor olacağını vurgulayan Şimşek, tam aksine Türk lirası lehine pozitif senaryo çizileceğini ve ülkeye doğrudan yatırımların artacağını bildirdi.



Şimşek, sermaye piyasaları, banka dışı finans, sigorta ve fon sektörlerinin gelişmesi için büyük çaba içinde olduklarını aktararak, "Karşımızda ufak enflasyon sorunumuz var. Onu da düşük tek haneye indirdiğimiz oranda sermaye piyasaları ciddi şekilde gelişecek." diye konuştu.



(Bitti)