Başbakan Yardımcısı Şimşek: (2)

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gelir Vergisi reformunu hayata geçireceklerini belirterek, "Gelir Vergisi reformunu yaparsak, vergiyi tabana yayarsak dolaylı vergilere bağımlılık azalır." dedi.



Şimşek, Sermaye Piyasaları Kongresi'nde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.



Vergi sistemi hakkında değerlendirmede bulunan Şimşek, vergiyi daha çok tabana yayan, daha adil bir sistem oluşturmak istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin kamu harcamalarını sağlıklı vergi gelirleriyle finanse edelim, gelecek nesilleri borçlandırmayalım istiyoruz. Şu anda devletin toplam borcunun mili gelire oranı brüt yüzde 28,5. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran ortalama yüzde 47. Bu ülkelerin önemli kısmı petrol zengini, doğal kaynak zengini. Gelişmiş ülkelerde toplam borcun milli gelire oranı yüzde 390, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 225, Türkiye'de yüzde 144. Nereden bakarsanız bakın kamu maliyesi sağlam. Vergi tabanını genişleteceğiz. Gelir Vergisi reformu Meclis'te, onu hayata geçireceğiz. Mükellef haklarını iyileştirmek için Vergi Usul Kanunu'nu daha köklü şekilde gözden geçireceğiz."



"BES'te toplam para 65 milyar lirayı aştı"



Şimşek, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin sermaye piyasası açısından önemine işaret ederek, Türkiye'nin katma değer zincirinde arzu edilen düzeyde olmadığını, üretilen, ihraç edilen ürünlerin 3'te 2'sinin düşük ya da orta düşük ürün gurubunda olduğunu söyledi.



Katma değer zincirinde yukarı çıkabilmek için Ar-Ge'ye büyük destek sağlandığını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:



"Finansmana erişimi düzenliyoruz. Kredi Garanti Fonu bunun önemli bir adımı. İhracatçı finansmana erişsin diye Hazine kefil oluyor. Bireysel Emeklilik Fonu (BES) ile 100 lira tasarruf yapın diye devlet 25 lira cebinize koyuyor. Gönüllü BES'te büyük başarı var. 2013 başında BES'teki toplam para 20 milyar 300 milyon lira iken 3 kattan fazla artışla 65 milyar lirayı aştı. Devletin katkısını dikkate alırsanız 80 milyar liraya dayanmış durumda. Türk sermaye piyasalarının gelişmesinde bireysel emekliliğin muazzam katkısı olmuştur. Büyük bir başarı hikayesidir. Otomatik katılım başlayalı bir yıl olmadı ama 3,4 milyon katılımcı var, 1,5 milyar liraya yakın kaynak var. Burada çıkışlar yüksek ancak neredeyse yarısı gönüllü BES'te bulunup ikinci BES istemeyenler."



Şimşek, otomatik katılımın zorunlu bir tasarruf olarak yansıtıldığına işaret ederek aleyhte kampanyalar yapılmasaydı daha yüksek başarı sağlanabileceğini dile getirdi.



Pilot projenin Bursa'da uygulandığını ve çıkışların düşük olduğunu ifade eden Şimşek, "Demek ki iyi bir pilot proje değilmiş ama bu da başarı. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı daha çok tasarrufa teşvik etmek istiyoruz." dedi.



"Kalıcı istihdam için reform yapmalıyız"



Şimşek, iş gücü piyasası açısından Türkiye'nin şanslı bir ülke olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Nüfusumuz genç, yıllık çalışma çağındaki nüfus yüzde 1,7 artıyor. Bu, Avrupa Birliği ortalamasından 17 kat hızlı. Bu artış çok iyi ancak işimizi biraz da zorlaştırıyor. 2007'den bu yana her yıl ortalama 940 bin vatandaşımıza iş bulduk. Buna rağmen işsizlik oranı yüzde 10,6. İşsizliği tek haneye çekmek, kalıcı şekilde daha çok istihdam yaratmak için reform yapmamız lazım."



İş gücü piyasasını daha esnek hale getirmek gerektiğine değinen Şimşek, Türkiye'de yarı zamanlı çalışanların toplam çalışanlara oranının yüzde 9 civarında olduğunu ifade etti.



Yarı zamanlı çalışma üzerinde ilave düzenlemeler yapılacağını bildiren Şimşek, "İş gücü piyasasını daha esnek hale getirmek istiyoruz. Buna sendikalar karşı çıkıyor. İş gücü piyasası reformu önemli bir reform. Yarı yarıya yaptık sayılır ama daha kat edeceğimiz yol var." değerlendirmesinde bulundu.



Şimşek, "Petrol ve altın hariç Türkiye'nin cari açığı yok. Vergi politikamızın bir boyutu gelir bir boyutu cari açığın yönetilmesi. Gelir Vergisi reformunu yaparsak, vergiyi tabana yayarsak dolaylı vergilere bağımlılık azalır." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)