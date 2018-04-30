Başbakan Yardımcısı Şimşek: (1)

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, piyasaların erken seçim kararına olumlu baktığını belirterek, "Neden? Birincisi belirsizlik azalacak, ikincisi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz için Türkiye'nin önü açık, üçüncüsü tabii ki reformların tekrar hızlı şekilde gündeme alınması var olan sorunların çözülmesine fırsat sunuyor. O nedenle yatırımcılardan ciddi bir kaynak akışı olmaya başladı." dedi.

Şimşek, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dünya ekonomisindeki gelişmelerin sorulması üzerine Şimşek, ABD temasları kapsamında IMF-Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde bakanlar düzeyinde mini G20 zirvesi yaptıklarını, burada da küresel ekonomiyi değerlendirdiklerini söyledi.

Şimşek, küresel ekonomide toparlanmanın güçlü bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, "Kısa vadede küresel ekonomi iyi bir noktada, güçlü büyüme var, enflasyon nispeten kontrol altında ve büyüme çok geniş tabanlı. Finansal koşullar da nispeten destekleyici." diye konuştu.

Kısa vadede çok ciddi bir riskin görünmediğini ifade eden Şimşek, orta ve uzun vadede ise dünyanın aşırı borçlanması, korumacılık önlemleri, yaşlanan nüfus gibi önemli riskler bulunduğunu bildirdi. Şimşek, "Kısa vadede para politikasında ABD kaynaklı bir sürpriz olmaz, yeni jeopolitik gündem yaşanmazsa aslında küresel ekonomi kısa vadede iyi bir noktada." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, uluslararası arenada Türkiye ekonomisinin görünüşüne de değinerek, reel ekonominin çok güçlü olduğunu, yatırımcıların bunu çok şaşırtıcı bulduğunu dile getirdi.

"Merkez Bankasının son adımı güçlü bir mesaj"

Türkiye'nin geçen sene birçok olumsuz gelişmelere rağmen çok güçlü bir reel ekonomik performans gösterdiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Son yıllarda Türkiye'nin yaşadığı travmalar, başımıza gelen felaketler, gerek Ortadoğu'daki sorunlar, FETÖ belası, bütün bunlar bizim küresel ilişki ağımızı, algımızı olumsuz etkiledi. Buna rağmen Türkiye'nin reel performansı da şaşırtıcı. Bu anlamda (yatırımcılar) Türkiye'ye olumlu bakmak istiyorlar. O zaman da belirsizliklerin azalmasında tabii ki para politikası önemli. Mesela Merkez Bankasının son adımı önemli bir adımdı. Çünkü ciddi anlamda 'Bakın ben enflasyonla mücadelede ciddiyim, gerektiğinde gerekeni yaparım.' dedi. Bu güçlü bir mesaj. İkinci olarak, eğer seçimler zamanında yapılsaydı, daha uzun süreli bir belirsizlik, bir seçim atmosferi söz konusu olacaktı, o da yatırımcıları biraz alıkoyuyordu, olumsuz etkiliyordu. O nedenle zaten baktığınızda piyasanın tepkisi ortada."

Yılın ilk 4 ayında Hazinenin eurobond anlamında dış dünyaya toplam 4 milyar dolarlık 2 tahvil ihracı gerçekleştirdiğini anımsatan Şimşek, gelen talebin 15 milyar doların üzerinde olduğuna dikkati çekti. Şimşek, "Bu, şu anlama geliyor, Türkiye'nin riskini almaya hazırlar. Neden? Çünkü devletin bilançosu çok sağlam. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen, bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2'nin altında, borcun milli gelire oranı ki bu kadar yüksek kur şokuna rağmen yüzde 28,3. Dolayısıyla Türkiye riskini bu anlamda almak istiyorlar." dedi.

"Erken seçim kararı soru işaretlerini kaldırdı"

Uluslararası piyasalarda cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınması kararının nasıl değerlendirildiğinin sorulması üzerine Şimşek, bu kararın piyasalar tarafından hem doğru hem de olumlu karşılandığını söyledi.

Şimşek, normal şartlarda yapılacak seçim takviminin 1,5 yılın üzerinde bir vadeyi içerdiğine dikkati çekerek, bu dönemde her ne kadar reform çalışmaları planlansa da bu sürede seçim atmosferi nedeniyle bir belirsizlik algısının olabileceğini, erken seçim kararının ardından yatırımcıdaki soru işaretinin kalktığını vurguladı.

Erken seçim kararıyla belirsizliğin azaldığını belirten Şimşek, normalde sadece Türkiye'de değil, bütün ülkelerde sahada seçim atmosferinin biraz gürültülü olduğuna, bu sürecin de kısaldığına işaret etti.

Şimşek, şöyle konuştu:

"Eskiden, seçim olacağı zaman net bir sonuç yoksa piyasa 'Aman' diyordu. Şimdi demiyor, neden? Çünkü hükümet sistemi değişti, seçimin hemen sonrasında seçilecek cumhurbaşkanı hemen hükümetini kurarak işe başlayacak. 5 yıl gibi bayağı uzun bir süre önü açık, reform yapmak, doğru politikaları uygulamak açısından. Eskiden öyle miydi? 7 Haziran'ı hatırlıyorsunuz, seçim sonuç vermeyince geçici hükümetler... Türkiye zaten neden sistemini değiştirdi? Bu belirsizlikleri azaltmak, siyasi istikrarı pekiştirmek için. Millet sandıkta kararını verecek ama kim seçilirse seçilsin 5 yıl ülkeyi yönetecek. Piyasalar olumlu bakıyor. Neden? Birincisi belirsizlik azalacak, ikincisi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz için Türkiye'nin önü açık, üçüncüsü tabii ki tekrar reformların hızlı bir şekilde gündeme alınması var olan sorunların çözülmesine fırsat sunuyor. O nedenle yatırımcılardan ciddi bir kaynak akışı olmaya başladı. Ben Washington'da gruplar halinde 200'ü aşkın yatırımcının olduğu kitleyle bir araya geldim. Genel anlamda siyasete, seçime ilişkin fazla soru yok, daha çok enflasyon, para politikası, cari açık gibi bizim bildiğimiz sıradan makro ekonomik konular vardı. Onlar da zaten önemli, odaklanacağımız konular."

"Türkiye yeniden bir sıçrama dönemine girecek"

Şimşek, erken seçim kararıyla "seçim ekonomisi"ne ilişkin endişelerin bir miktar sınırlanacağına dikkati çekerek, Türkiye'nin birçok seçim geçirdiğini, bütün bunlara rağmen mali disiplinini koruduğunu söyledi.

Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde çok net bir performans sergilediğini vurgulayan Şimşek, seçim ekonomisine ilişkin "Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde velev ki birtakım tedbirler, kararlar alsa da bunu düzeltecek ve mali disiplinini devam ettirecek bir performansa, geçmişe, tecrübeye ve kararlılığa sahip. Onun için o konuda kaygılanmaya gerek yok diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çok önemli reformlar açıkladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra mutfak çalışmaları devam edebilir. Yeni hükümet kurulduktan hemen sonra bu reformlar öne alınarak çok hızlı bir başlangıç yapılabilir. Türkiye ne zaman kapsamlı, güçlü bir reform yapsa Türkiye sınıf atlıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri çok güçlü bir reform programı uyguladı. Türkiye'de kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolardan 10 bin 600 dolar civarına çıktı. Bu çok önemli bir sıçramadır. Benzer bir sıçrama için ikinci, üçüncü nesil dediğimiz, şu anda kısmen peyderpey yaptığımız reformları çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Seçimin önemli bir bileşeni de, sanayi dönüşümünü, 4. sanayi devriminin gerektirdiği bütün ekosistemi güçlendirecek gelecek vizyonu olması lazım. Geçmişi tartışmak değil, geleceği konuşmamız lazım. Gelecek de bu noktadadır. İnanıyorum ki bu Türkiye'nin önünü açacak bir seçimdir. Çünkü bu 5 yıllık bir perspektif olacak ve bu perspektifle Türkiye yeniden bir sıçrama dönemine girecek."

(Sürecek)