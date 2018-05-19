Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Filistin'e yardım çağrısı yaptı

İsrail zulmü altında zor günler geçiren Filistinliler için yardım kampanyası başlatıldı. 'Filistin'e Umut Ol' adı altında düzenlenen kampanyanın tanıtımında konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "İlk andan itibaren yardım için harekete geçtik. Yaralı Filistinlilerin Türkiye'de tedavisi için hazırlıklarımızı yaptık ve bölgeye uçak göndermek istedik. İsrail ve Mısır henüz iniş izni vermiş değil. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Dünya Sağlık Örgütüyle beraber AFAD bir proje geliştirdi. Konuştuk, 1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye (Gazze'ye) sokacak."

Akdağ: "Şu anda hem bu (Filistin'e Umut Ol) yardım kampanyasına SMS yoluyla hem bankalarda açılmış hesaplar yoluyla bütün Türk halkını, milletimizin, 81 milyonunun desteğini bekliyoruz."

SMS NUMARASI

AFAD ve Türk Kızılayı bu süreçte SMS kampanyası üzerinden yardım toplayacak. 'Filistin' yazılıp 1866 ve 2868'e gönderilecek SMS'ler, bölgeye yardım olarak gönderilecek.