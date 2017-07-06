Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Abant'ta Soruları Yanıtladı-1

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Abant'ta Soruları Yanıtladı-1

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Abant'ta Soruları Yanıtladı-1