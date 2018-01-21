Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Özpolat Makina'yı Ziyaret Etti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Özpolat Makinaya hayran kaldığını belirterek, ülkemizin kalkınmasına makina sektörünün liderlik edeceğini söyledi.

Şimşek, Özpolat Makina Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat'tan üretim tesisiyle ilgili bilgi aldı.

Üretim tesisini gezen ve üretilen makinaları inceleyen Şimşek, "Gerçekten güzel bir üretim modeli var. Bu kazandığınız tecrübeleri sadece değirmen makinaları üretimiyle sınırlı tutmayın. Buna benzer üretim modellerinde de değerlendirin" dedi.

Fabrikanın bilgisayar ve otomasyon çalışmalarını da çok beğendiğini kaydeden Şimşek, "Mühendislik çalışmaları, üretim modeli ve üretilen makinalar gayet güzel. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teknoloji satıyor olmak, katma değeri yüksek üretim yapmak çok önemli. Makina üretimi emek yoğun bir sektör. Gelecek makina üretiminde. Makina sektörünü hem Gaziantep hem de ülke olarak çok önemsiyoruz. Gelişmesini ve büyümesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Dünya ülkelerine ihracat yaparken ton bazında çok daha yukarı rakamlarda satış yapılması gerektiğine dikkat çeken Şimşek, "Bunun için de daha fazla AR-GE ve katma değeri yüksek ürün üretmeliyiz. Ülke olarak makine üretimine daha fazla önem vermeliyiz. Hükümet olarak bu sektöre hep destek verdik bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. AR-GE merkezleri kurulmasına da hükümet olarak çok büyük destek veriyoruz. Bunları sanayicilerimizin değerlendirmesini istiyoruz. Daha fazla ARGE merkezleri kurmalarını istiyoruz. Buradaki alt yapınızı ülkemiz için çok önemli bir yeri olan savunma sanayinde de kullanabilirsiniz. Bunu başaracak kapasite mevcut. Çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Özpolat Makina hakkında Şimşek'e sunum yapan Özpolat Makina Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özpolat, 52 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını belirterek, "Firmamız değirmen makineleri konusunda uzmanlaşmış, en son teknolojiyi kullanan yapıya sahip. 80 uzman personel ile bilgisayar destekli tasarım terminali ve CNC takım tezgahları ile başarılı üretimimize devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Makina sektörünün Gaziantep ve ülkemiz için çok stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Özpolat Makina Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat da, "Bu sektöre daha fazla önem vererek önünü açmalıyız. O zaman dünya ülkelerine katma değeri yüksek ürünler satarak ihracat rakamlarımızı daha yukarılara çıkartabiliriz. İleri teknolojideki ürünleri, katma değeri yüksek ürünleri bu sektör üretecek. Dolayısıyla bu sektöre çok büyük görevler düşüyor" sözlerini kullandı.

Özpolat, 20 yıl önce bu sektörün 250 milyon dolarlık ihracatı olduğunu şimdi ise 15 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunduğunu belirterek, "Bunu yapan makina sektörüdür. Bu sektörün bir temsilcisi olarak üzerimize düşen görevi yapmaya gayret ediyoruz. Akıllı ürünler üretmeye gayret ediyoruz. Ülkemizin kalkınmasına makine sektörü liderlik edecek" sözlerine yer verdi.

Üretim tesislerindeki "Smartmill" (Akıllı Değirmen) uygulaması hakkında da bilgi veren Özpolat, "Marka tescili de bize ait. Sloganımız ise,"SMARTMILL", Özpolat'ın markası, dünyanın trendi." Bu uygulama ile dünyanın neresinde olursanız olun değirmenin hızını, devrini, kapasitesini ve randımanını kolaylıkla takip edebiliyorsunuz. Bu size enerjiden tasarruf ettirirken son ürünün kalitesini de çok arttırıyor. Bunu yaparken kullanıcıya cep telefonu yoluyla mesajlar ve bildirimler gönderiyor. Enerji tüketimini kontrol ediyor. Sorunları anında bildiriyor. Bunu Türkiye'de yapan ilk firmayız. Dünya'da da bunu yapan üç firmadan birisiyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP