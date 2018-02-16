Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bugün dünyadaki bütün gelişmekte olan ülkeler arasında kadınların işgücüne katılımının en hızlı arttığı ülke Türkiye'dir. Tam 10 yıl önce yüzde 25'lerde olan kadınların işgücüne katılım oranı şimdi yüzde 36'lar seviyesine çıktı, muazzam bir mesafe kat ettik" dedi.

AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşti. Kongrede konuşan Şimşek, AK Parti çatısı altında özveriyle, fedakarca ve en çok çalışanların kadınlar olduğunu belirterek, tüm kadınlara teşekkür etti.

"Eğer Türkiye hızlı koşacaksa kadınlarımızın daha da aktif bir rol üstlenmesi lazım"

AK Parti'nin yazdığı başarı hikayesinde en büyük rolü kadınların oynadığını aktaran Şimşek, "Burada Filiz kardeşime teşekkür ediyorum. 7 yıl büyük çalışmalara imza attı. Bayrağı devralan arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Türkiye kalkınacaksa mutlaka ve mutlaka kadınların çok daha güçlü bir şekilde sahnede olması lazım. Biz hükümet olarak kadınlarımızın siyasette daha aktif rol alması için birçok adımlar attık. Bugün dünyadaki bütün gelişmekte olan ülkeler arasında kadınların işgücüne katılımının en hızlı arttığı ülke Türkiye'dir. Tam 10 yıl önce yüzde 25'lerde olan kadınların işgücüne katılım oranı şimdi yüzde 36'lar seviyesine çıktı, muazzam bir mesafe kat ettik. Yine kadın istihdamı 6.1 milyondan 8.1 milyona çıkmış bu 10 yıllık süreçte. Yani bizim politikalar başarılı olmuş. Eğer Türkiye hızlı koşacaksa kadınlarımızın daha da aktif bir rol üstlenmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Büyük devletler ile arayı kapatıyoruz"

Siyasetin bir ülkede refahı artırması durumunda başarılı olduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyüme rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimşek "Refahın bir göstergesi de büyümedir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan 2002 yılına kadar Türkiye ortalama 4.7 büyümüş ama AK Parti hükümetleri döneminde Türkiyemiz 5.7 büyümüş, 'Fark 1 puan' diyebilirsiniz ama eğer Türkiye Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar 4.7 yerine 5.7 büyüseydi bugün ekonomimiz 3 kat daha büyük olacaktı. Bir küresel krize rağmen, Ortadoğu'daki kaosa rağmen, içerideki ve dışarıdaki bütün oyunlara rağmen Avrupa ve Amerika ile arayı kapatıyoruz. Hedefimiz en gelişmiş ülkeleri yakalamak ve onları geçmek Allah'ın izniyle bunu başaracağız. 2002 yılına başlarken kişi başına düşen milli gelir Avrupa Birliği'nde 100 iken Türkiye'de 37'ydi, yani bizim kişi başına düşen milli gelirimiz Avrupa Birliği'nin 3'te biriydi bugün bu rakam üçte ikisine denk geliyor. Yüzde 65'in üzerine çıkmıştır. Bu rakamlar büyümenin gerçek olduğunu ve herkese yansıdığını gösteriyor. Yine büyümenin olduğunu gösteren en büyük gösterge istihdamdır. Türkiye son 10 yılda 8.4 milyon vatandaşına iş bulmuş, bunu eleştirenler olabilir ama Avrupa Birliği 28 ayrı ülkeden oluşuyor ve nüfusu 510 milyon, Avrupa'nın 2007'den beri istihdam artışı 5.2 milyon, Türkiye'de 8.4., fark bu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de çalışanların milli gelir içindeki payı yüzde 26'dan yüzde 33'e çıktı"

Ülkenin son zamanlarda zor dönemden geçtiğini ancak hükümet olarak gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Şimşek, "O yüzden gerçekten AK Parti ile gurur duyabilirsiniz. Şu anda dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor, dünyada gelir dağılımında büyük bir adaletsizlik var. Refah artışı en çok yüzde birlik kesime gidiyor, bu büyük bir sorun. İşçilerin, çalışanların milli gelirden aldığı pay dünyanın birçok ülkesinde düşmüş, ücretler 1980'den beri genel olarak artmıyor ama Türkiye'de çalışanların, yani ücretlilerin milli gelir içindeki payı yüzde 26'dan yüzde 33'e çıkmış. Türkiye bir istisna, yoksullukla mücadele etmişiz ve başarılı olmuşuz. Ortada bir refah artışı var. İnşallah önümüzdeki dönemde daha büyük reformlarla Türkiye'yi yeniden atağa kaldıracağız. Bunla ilgili, dün gece mecliste yakın tarihimizin en radikal kararlarından biri alındı. Bu reform sayesinde ortalama 39 gün süren bir şirket kuruluşunu şimdi yarım güne indirmiş olacağız. Dünyanın en iyi ülkelerinin standartlarına çıkmış olacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu belirten AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları yeni Başkanı Feray Yılmaz ise devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağını söyledi. Kongrelerin yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk Milletine hizmet edeceklerini dile getirdi. Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Yılmaz, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Canan Kalsın da makamların değişebileceğini ama AK Parti davasının değişmediğini dile getirerek, "Bizim davamız, Türkiye'yi daha ileriye taşımak. Büyüyen bir dünya içerisinde Türkiye artık büyük bir rol üstleniyor, bu rolün üstlenilmesinde kadınlarımızın büyük emeği var. Toplumu değiştiren hep kadınlardır, toplumda fedakar olan hep kadınlardır. Biz 2023-2071 hedeflerine kadınlarımızla ulaşmak istiyoruz, bunu da başaracağız. Hep beraber inşallah tarih yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tek liste halinde gidilen seçimde AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz oldu.

Kongreye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Canan Kalsın, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Canan Candemir Çelik, Şamil Tayyar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, partililer ve teşkilat mensupları katıldı. - GAZİANTEP