Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dünyadaki en büyük sorunun gelir dağılımındaki dengesizlik olduğunu ancak Türkiye'nin bu konuda iyi gittiğini belirterek "Kim ne derse desin hem nicelik hem de nitelik olarak iyi yoldayız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezindeki 7. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın (PENTEX) açılışına katıldı.

Açılıştan önce bir konuşma yapan Şimşek, tekstilin ülkedeki lokomotif sektörlerin başında geldiğini belirterek, "İstihdam ve yerel katma değer olarak baktığımız zaman net olarak tekstil ülkenin lokomotif sektörüdür. Bunun devamı için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sektör, son yıllarda markalaşmaya yatırımlar yaptı. Bu konudaki ciddi yatırımlarla beraber kar miktarlarının da artacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Şimşek, tekstil sektöründe yaşanan sorunları çözmeye çalışacaklarını ifade ederek, sektörün önünü açacaklarını dile getirdi.

Ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şimşek, 2018'de ülke ekonomisinin başarılı grafiklerine devam edeceğini kaydetti.

Reel ekonomi açısından 2017 yılını oldukça başarılı geçirdiklerini aktaran Şimşek, "Yüzde 7 oranında reel büyüme kaydedildi. 2018 iyi başladı, iyi de devam edecek diye düşünüyoruz. Bizim en önemli pazarımız Avrupa Birliğidir. Ayrıca istihdam ve döviz geliri açısından turizm gelirleri önemlidir. Rakamlar gösteriyor ki turizmde geçen yıl başlayan toparlanma, bu sene de devam edecek. Tüm bu faktörler dış talebin güçlü seyredeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yatırımların önemine işaret eden Başbakan Yarımcısı Mehmet Şimşek, "Yatırımlar konusunda dünyada bir yavaşlama söz konusu. Gelişmiş ülkelerde milli gelire oranla düşüş var. Türkiye ise yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında. Şu anda kapasite kullanım oranı yüzde 82 civarında. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak yatırımlar olacak. Biz de yatırımların artması için çalışıyoruz. Teşvikler çok daha cazip hale geldi. Takdir edersiniz ki teşviklerin ötesinde kredi fonunu imalata ve ihracata dayalı destek verecek şekilde yeniden yapılandırdık. Çok cazip koşulların olmasıyla yatırımlar da büyümeyi destekleyecektir" dedi.

İç piyasada gelir anlamında güçlü bir desteğin olduğunu belirten Şimşek, geçen yıla göre iş bulan insanlarla ve vatandaşların gelir düzeyinin artmasıyla beraber harcamaların da artacağını kaydederek, "İç tüketimde geçen sene kadar güçlü olmasa da büyümeye destek bekliyoruz. Bu önemli çünkü büyüme her şeyin başı. Son 15 yılda da büyük bir başarı hikayesi var. Türkiye'nin başına gelmedik felaket kalmadı. Türkiye'nin büyüme ivmesine devam etmesi, gelişmiş ülkelerle arayı kapatmasında da önemli katkı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, hükümet olarak sanayi ve ticaretin önünü açtıklarını, başarıyı da bu alanların sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karamsarlığa gerek yok. Yakın geçmişimize baktığımızda en zor dönem 2016'ydı. Biz gereken önlemleri aldık ve gereken destekleri sağladık. Devamında da ülke olarak iyi bir çıkış yakaladık, bunu sürdürmek için de çalışıp çabalayacağız. İş aleminin önünü açmak bizim en temel prensibimiz. Zaman zaman 'Büyüme rakamları yüksek ama biz bunu hissetmiyoruz' şeklinde eleştiriler olabiliyor ama bunlar doğru değil. Mesela konut sayısı bir kaç yüz binden şimdi yıllık 1,5 milyona dayanmış. Traktör, araba satışları artmış. Bunların hepsi reel hayatın kendisi. Otomobil satışı milyonu bulmuş, ihracat aynı şekilde. Hangi kaleme bakarsanız bakın iyi gidiyor. Geçen sene 74 bine yakın yeni şirket kuruldu. Az rakam değil. Hakikaten iyi gidiyoruz. Dünyadaki en büyük sorun gelir dağılımındaki dengesizlik ama Türkiye bu konuda da iyi gidiyor. Kim ne derse desin hem nicelik hem de nitelik olarak iyi yoldayız. Sorunlarımız elbette var ama bunların çözümü için de yoğun çaba içerisindeyiz".

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek ülke olarak terörle mücadele konusunda ciddi başarılar kaydedildiğini belirtti.

Şimşek, "Hemen yanı başımızda terör örgütleri bulunuyor. Türkiye olarak ülkemize yönelen tehditleri bertaraf etmek için çalışıyoruz. Bu zaten meşru bir hakkımız. Bizlerin de burada bir ve beraber olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Biz bu birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz müddetçe tüm sorunların üstesinden geliriz. Türkiye terörle mücadelede son dönemlerde büyük bir başarı yakaladı. Söz konusu sorunların kısa vadede bölgesel yansımaları olabilir ama biz buradayız. Sorunları çözmek için hep yanınızdayız."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmasının ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Şimşek, beraberindekilerle birlikte daha sonra fuarda bulunan firmaların stantlarını gezdi.

Açılışa ayrıca Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu katıldı.

17 Şubat'a kadar açık kalacak fuara başta Gaziantep olmak üzere Adana, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Mersin'in yanı sıra Japonya, Yunanistan ve Çin'den firmalar katıldı. - GAZİANTEP