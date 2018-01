Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 15 yıllık ekonomik göstergelerini açıkladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

Türkiye'nin potansiyeli yüksek, biz performansını yükselttik"



GAZİANTEP - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te yaptığı konuşmasında Türkiye'nin ekonomisinin son 15 yıllık verilerini açıklayarak, ülkenin son 15 yılda başarı hikayesi yazdığını söyledi. Şimşek, "Türkiye'nin potansiyeli yüksek, biz performansını yükselttik" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı Ak Parti 6. Şahinbey Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmasında türkiye'nin büyüme, istihdam ve yatırım rakamlarını paylaşarak, hayata geçirilen yatırım ve reformlar hakkında detaylı bilgi verdi. Türkiye'nin potansiyeli olduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin potansiyeli yüksek, biz performansını yükselttik. Biz ülkenin var olan imkanlarını harekete geçirdik. Bunu devam ettirmemiz bölgemizin ve dünyanın lehinedir. Çünkü biz dünyada barış istiyoruz. O yüzden Türkiye dünyada yapıcı bir aktördür" dedi.

Gaziantep projeleri

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep ve Şahinbey ilçesinde yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Bizler de bugüne kadar verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz. 2015'te Gaziantep'te verdiğimiz sözlerin ne kadarını hayata geçirdiğimizi rapor vererek anlatmak isteriz. Bu şehri sanayide, yaşanabilir bir şehir olmada yapacağımız işler var deyip sözler verdik. GAZİRAY Projesi'ni açıkladık, söz verdik ve şu anda yapılıyor. 'Bu şehirde çalışanlara konut yapacağız, açık büyük' dedik. 5,6 milyon metrekarelik alanda 50 bin konutluk başlangıç aşaması çoktan geride kaldı. Su problemi var dedik Düzbağ Projesi'ni hayata geçirdik, harıl harıl çalışılıyor. Bunlar çok büyük projeler. Bu projeler, eski parayla katrilyonluk çalışmalar. Hızlı tren dedik, yapılıyor. Gaziantep'i İstanbul'a ve ana şehirlere bağlayacak hızlı tren şebekesi hızla yapılıyor. Eğitimde ise tam bir seferberlik var. Eğitimde Gaziantep inanıyorum ki hızlı nüfus artışına rağmen açığı kapatacaktır. Gaziantep bugün sağlıkta tam bir seferberlik içerisinde. Amanoslar'da pek aşama kaydedemedik, bundan sonra ona da yöneleceğiz" şeklinde konuştu.

Traktör ve otomobil satışları

Şimşek, son 15 yılda Türkiye'deki traktör, otomobil, beyaz eşya satışları ve yurt dışına seyahat edenlerin sayıları ile ilgili de bilgi vererek, "Türkiye'de son 15 yılda büyük bir değişim dönüşüm yaşandı. Büyük bir başarı hikayesi vardı. Onu devam ettirmek için teşkilatımızın güçlü ve diri kalması için, başarının sürekli olması için size ihtiyacı vardı. Daha önce de olduğu gibi başarıdan başarıya koşmak için hepimizin daha çok çalışması lazım. Bundan 15 yıl önce çiftçi bir yılda 7 bin traktör alıyormuş, 2016'da çiftçimiz 70 bin traktör almış. Otomobil satış ya yılda 91 binmiş 2016'da 757 bin olmuş. Geçen yıl milyona dayandı. Yurt dışına seyahat eden vatandaşlarımız, 2003-2004 yılında toplamda üç milyon civarında iken, ama geçen sene 8 milyonun üzerinde vatandaşımız yurt dışına seyahat etmiş. Bunlar reel rakamlardır. Beyaz eşyada önceden 3 milyara yakın satış yapılıyormuş, şimdi ise bu rakam 8 milyona dayanmış. Yani şimdiye kadar AK Parti hükümetlerinin görev yaptığı yıllar gerçekten hizmet dönemi olmuş ve refah olarak bu millete geri dönmüş" ifadelerini kullandı,.

Türkiye'nin büyüme rakamları

Şemşek, konuşmasının devamında Türkiye'nin son 15 yılda ekonomik alanda geldiği noktanın tüm dünya devletlerinin önünde olduğunu vurgulayarak, ülkenin 15 yıllık büyüme hızını değerlendirdi. Şimşek, "Rakamlarla Türkiye'nin büyümede başarısını paylaşmak istiyorum. 2002'yi 100 alın. 2002'deki büyüme oranı 100 olsun. tüm Dünya bugüne kadar yüzden 172'ye çıkmış. Gelişmekte olan ülkeler. Mesela Çin Hindistan olsun. Her biri kıta büyüklüğünde. Gelişmekte olan ülkeler 100'den 182'ye çıkmış. Mesela seviyesini yakalayacağımızı söylediğimiz Avrupa nereye çıkmış. 100'den 121'e çıkmış. Peki Türkiye nereye çıkmış. 100'den 213'e çıkmış" dedi.

Büyüme reel değil eleştirisine cevap

Şimşek, Türkiye'nin büyümesinin reel olmadığı yönündeki eleştirilere ise "Diyorlar ki büyüme var ama Reel değil. Birazdan rakamlarını vereceğiz. Göreceksiniz reel olarak her kesime, her kese, ülkenin her bölgesine, dört bir yanına dokunmuş bir büyüme hizmet var" diye konuştu.

"Avrupa 3.4 milyona istihdam, Türkiye 8 milyona iş buldu"

Şimşek, Türkiye'nin 15 yıldaki istihdam rakamlarını açıklarken ve diğer ülkelere göre oranları hakkında da bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, "2007'den bu yana 8.3 milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz. Her ülke her sene vatandaşına iş bulabilir diyebilirsiniz. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerin tamamında o yıldan bu yana toplamda 3.5 milyon kişi istihdam edilmiş. Türkiye tek başına 8.3 milyon kişiyi istihdam sağlamış. Bu kadar basit" şeklinde konuştu.

"Asgari ücret reel olarak yüzde 110'un üzerinde artmış"

Şimşek, asgari ücret ile ilgili eleştiriler konusunda ise, "Türkiye'de son 15 yılda büyük bir Değişim dönüşüm yaşandı büyük bir başarı hikayesi vardı onu devam ettirmek için teşkilatımızın güçlü ve diri olarak artık sürekli sana da olması gerekiyor Daha önce de olduğu gibi başarıdan başarıya koşmak için hepimizin daha çok çalışması lazım. Ak Parti bu milletin kaynağını millete hizmet olarak sunduğu için ortada bu başarı, yatırımlar, hizmetler var. bunun devamlılığını istemek milletin hakkıdır. Bunun devamlılığını sağlamak için bugünden tezi yok, seçim dönemini beklemeden sahada çalışacağız. Milletimize hizmet yarışında ülkenin geri kalmaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu ülke çalışanını AK Parti iktidarları o kadar güçlü desteklemiş ki, bunu rakamlarda görebiliyoruz. Milli gelir içerisinde ücretlerin, çalışanlarının payı bütün dünyada azalırken, Türkiye'de yüzde 26'dan yüzde 32.7'ye çıkmış. Anlatıp duruyorlar asgari ücret dolar bazında üçe katlamış. Reel olarak yüzde 110 üzerinde artmış. Ülkemizi büyütmüşüz, refahı arttırmışız, daha adil bir şekilde paylaşmışız. Yoksulluğu azaltmışız. Bunun devamı için bu kongreler, yenilenme, sahadaki çalışmalar, birlik ve beraberliğimiz, Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde bu kalkınma, seferberlik, önemlidir. Devam ettirmelidir. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyada insani yardımlarda, Türkiye, milli gelire oranla birinci olmuştur. Ak Parti iktidarlarının liderliğinde insanı yardımlarda dünyada birinci olmuştur. Mutlak rakam olarak dolar bazında da ABD'den sonra ikinci olmuştur. Bu nedenle bu kutlu yürüyüş devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

Yakın coğrafyadaki kaos

Şimşek, Türkiye'nin yakın coğrafyasında çok büyük bir kaosun olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Erdoğan gibi güçlü bir liderle bu döneme girmeseydik işimiz çok zor olurdu. Bugün biz 3,5 milyon civarındaki savaştan kaçan muhacire kapımızı açmışız. Bugün dünyada milli gelire oranla insani yardımda ilk sıradayız. Evet ekonomide başka alanlarda bazı sorunlarımız var ama bunları aşmak için bizim çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu davada bu partide, etkisi, yetkisi, makamı, mevkisi yoktur. Hepimiz hakka, millete hizmet yolunda çalışıyoruz. Tabi ki, çok şey yapmışız. Ama yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Yeterli bulmuyoruz o nedenle sürekli kendimizi yeniliyoruz."

Eğitim eleştirilerine cevap

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e de övgüde bulunarak, göreve geldiği kısa sürede yargıda 4 önemli reforma imza attığını kaydetti. Eğitim konusunda da eleştirenlere cevap veren Şimşek, "Bizi eğitim konusunda eleştiriyorlar. Ama eğitime erişimi kolaylaştırdık. Kaliteyi arttırıyoruz. Demokrasilerde hesap vermek zorundayız. Her yüz TL vergiden 22 TL'si eğitime gidiyor. Yargıda da eğitimde de çok güzel reformlar, çok önemli adımlar attık. İstihdamdaki adımlarımız ortada" diye konuştu.

Tek listeyle gidilen kongrede Hasan Teke aday olurken, konuşmaların ardından seçime gidildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Canan Candemir Çelik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, çok sayıda delege ve parti üyeleri katıldı.