Başbakan Yardımcısı Kaynak, O'brien Ile Görüşmesinin Ardından Gazetecilerin Sorularını Cevapladı
- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıklamaları ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD binasında, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Stephen O'Brien ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıklamaları ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD binasında, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Stephen O'Brien ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.